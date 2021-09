Josko Roščić iz HDZ-a načelnik je Općine Baška Voda već 28 godina. Za njega se slobodno može reći da je stvorio državu u državi. Naime, veće četiri mjeseca krši zakone i ignorira državne institucije bespravno gradeći općinsku uljaru na predjelu Bast, svega desetak metara iznad ulaza u južnu cijev tunela Sveti Ilija - Biokovo.

Večernji list je u posjedu audio-snimke i dokumentacije iz koje se vidi kako je Roščić odlučio mimo svih propisa i po znatno većoj cijeni izmijeniti projekt i izgraditi uljaru na zemljištu koje je općini 2018. dala Vlada Andreja Plenkovića.

Općinska je uljara projekt koji je aktualan još od 2011. godine, Tada je Općina zatražila izradu projektne dokumentacije za pogon u kojem bi domaće stanovništvo moglo proizvoditi maslinovo ulje. Projektnu dokumentaciju izradila je splitska tvrtka Urbos, a sve je navodno koštalo nekoliko stotina tisuća kuna.

Parcela na kojoj se trebala graditi uljara također se nalazi na Bastu. Čak je izgrađena i pristupna cesta koja sada vodi u šumarak, jer uljare nema, iza kojeg se krije rezervat za fazane i baraka lovačkog društva Kuna, čiji je predsjednik upravo načelnik Josko Roščić.

Kćer mu sredila zemljište

Njegova kćer Dragica je u međuvremenu postala saborska zastupnica HDZ-a te je uspjela 2018. izlobirati kod Vlade dodjelu zemljišta na Bastu, točno iznad tunela. Vlada je uvjetovala da se čestica u roku od pet godina mora privesti gospodarskoj svrsi ili će Općina Baška Voda morati uplatiti u državni proračun tržišnu protuvrijednost parcele.

Nekretnina je tada uknjižena na Općinu, a ondje je postojala samo ruševna garaža od stotinjak kvadrata. Na parceli se nije ništa događalo sve do veljače ove godine, kada je Roščić, hvatajući osmi mandat na čelu Općine, obećao građanima revitalizaciju projekta uljare. Zemljište iznad tunela poslužilo mu je kao deviza da to obećanje i provede.

Pokrenut je postupak javne nabave vrijedan 999.999 kuna, tvrtka Urbos je ponovno izradila projekt, za izvođača je odabrana tvrtka Okomica d.o.o. Ante Žužula, a nadzor vrši tvrtka Voding d.o.o. Ljubomira Vodanovića.

Poslao jedan projekt, radi po drugom

No, netom prije izbora je od tvrtke Stating d.o.o. naručena nova projektna dokumentacija za gradnju potpornih zidova. Njih Zakon o gradnji ubraja u jednostavne objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola. Početkom travnja, Roščić Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje u Makarskoj prijavljuje gradnju potpornog zida, iako zapravo gradi dovetažnu uljaru neto površine od 1000 četvornih metara.

Dvadeset dana nakon početka gradnje "potpornih zidova", Općina šalje Ministarstvu graditeljstva zahtjev za ocjenom potrebe procjene utjecaja na okoliš uljare na Bastu. U njemu Roščić navodi kako će uljara biti izgrađena u sklopu ekonstrukcije već spomenute garaže, koja je u međuvremenu već srušena.

Dakle, Roščić je Uredu za urbanizam pokazao lažni projekt, pa je počeo graditi uljaru bez građevinske dozvole, a zatim je Ministarstvu poručio da će samo rekonstruirati postojeći objekt, sve kako mu ne bi istekao petogodišnji poklon Vlade i kako ne bi morao platiti naknadu. Naime, jasno je da legalnim putem ne bi mogao skupiti svu potrebnu dokumentaciju i suglasnosti u zadanom vremenu. U međuvremenu je ta parcela, geodetskim elaboratom, razbijena na više dijelova.

Snimka priznanja ilegalne gradnje

Ali, to nije sve. Novinari Večernjeg su u razgovoru s radnicima doznali kako je u gradnju već sad ulupano milijun i pol kuna, odnosno pola milijuna više od predviđenog iznosa. "Imali smo problema s temeljem građevine, trebali smo raditi jaču potporu, a ti su troškovi klasificirani u projektu kao dodatni", objasnio je jedan radnik.

Uz to, pojavila se i audio snimka na kojoj nadzorni inženjer Ljubomir Vodanović priznaje da se radi o bespravnoj gradnji te da ga je Roščić, koji je, po njegovu sudu, “opasan igrač” i s “njime nema zafrkancije”, uvjerio da će riješiti građevinsku dozvolu i na sebe preuzeti eventualnu kaznenu odgovornost.

"Ne bih htio govoriti o tome. Pitajte Roščića, on je sve zakuhao. Nije mu prvi put, više od 20 godina radi po istom principu, a ja sam mu kazao da će mu netko prije ili kasnije stati na kraj", poručio je Vodanović.

Vlasnik Okomice, Ante Žužul, pak, tvrdi da "nije to baš tako kako vi govorite", dok je vlasnik tvrtke koja je izradila projekt za potporne zidove ostao u čudu. "Ja iskreno prvi put čujem da se tako manipuliralo mojim projektom. Mene je investitor, a to je u ovom slučaju Općina, nazvao i kazao da izradim dokumentaciju za potporni zid, što sam i učinio po svim pravilima struke i zakona. Kasnije se s njima nisam čuo niti imam takvu obvezu. Ako je netko priložio Uredu za urbanizam jedan projekt, a u naravi sagradio sasvim drugu građevinu, za to treba odgovarati", poručio je Nikola Majstrović.

Inspekcija nemoćna

Čak je i predsjednik uprave Hrvatskih cesta zgrožen time što Roščić gradi uljaru desetak metara iznad ulaza u tunel Sveti Ilija - Biokovo. Tvrdi da je za to trebao dobiti suglasnost HC-a.

"U Hrvatskim cestama neugodno smo iznenađeni ovakvim ponašanjem. Naravno da smo mi trebali izdati suglasnost investitoru za bilo kakvu gradnju na spornoj lokaciji koja pripada našem koridoru. Međutim, općina je od nas tražila samo suglasnost za provođenje vodovodnih i električnih instalacija. Dovedeni smo u zabludu, nitko nije znao da u naravi ondje niče takav projekt. Znali smo samo za projekt potpornog zida. Osim toga, ovo gradilište izgleda opasno, s obzirom na to da se nalazi iznad brze ceste, a uopće nije ograđeno. Nema čak ni table o investitoru i izvođaču radove s klasom i urudžbenim brojem", rekao je Josip Škorić i dodao da je sve prijavio Državnom inspektoratu iz kojeg su 31. kolovoza poručili:

“Građevinska inspekcija obavila je inspekcijski nadzor građenja na navedenoj lokaciji te je utvrdila kako investitor za građenje nije ishodio pravomoćnu, odnosno izvršnu građevinsku dozvolu. Nezakonito građenje obustavljeno je postavljanjem posebnog službenog znaka na gradilištu, odnosno u tijeku je upravni inspekcijski postupak i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera.”

Unatoč tome, radovi su nastavljeni, a oznake inspekcije uklonjene. Kad je inspekcija ponovno došla na gradilište, radnici su se, prema pisanju Večernjeg lista, razbježali, da bi nekoliko sati nakon odlaska inspekcije ponovno nastavili s radovima. Iz Inspektorata poručuju da "na izvršenje naredbe o obustavi daljnjeg građenja građevinska inspekcija ne može izvršenika prisiliti fizički, nego ga se prisiljava s tri i više novčanih kazni u iznosima od 50.000 do 200.000 kuna, sve dok ne obustavi građenje. Ako ne uplati navedeni iznos, pokreće se sudski postupak ovrhe."

Ilegalna gradnja kao modus operandi

Novinari od načelnika Općine, ali i općinskih tijela nisu dobili nikakav komentar. Roščić je ignorirao pozive i poruke, a iz Općine su poručili da nemaju osobu za odnose s javnošću, već sve radi načelnik, ali je spriječen jer je na terenu s građanima.

Nesumnjivo je da će Roščić biti kažnjen zbog ovoga. No, cijenu će platiti žitelji Baške vode. Ipak, postavlja se pitanje tko mu je trebao srediti legalizaciju uljare na opasnom mjestu.

"Roščićev modus operandi je ilegalna gradnja. To je njegov zaštitni znak. Baška Voda jedna je od rijetkih općina u Hrvatskoj koja ne koristi EU fondove, zapitajte se zašto. Zato što nema prostora za zavrzlame. Ovdje već 30 godina vlada strahovlada, birača je malo, a s vlasti ga desetljećima pokušavaju skinuti samo oni koji nisu za njega ili uz Općinu vezani interesno. Nitko iz oporbe nije protiv te uljare. Naravno da svi želimo uljaru, ali želimo je transparentno, uredno i pošteno. Naši sugrađani trebaju shvatiti da se ovdje u vjetar baca njihov novac. Iako se o Roščiću piše već cijelo jedno desetljeće – o sumnjivim javnim nabavama, koncesijama, imovinskoj kartici i problematičnim članovima uže obitelji – ništa se ne mijenja", govori oporbeni nezavisni vijećnik Josip Topalović.

Ovogodišnje Roščićeve afere

Večernji podsjeća i kako je Roščić prije pola godine iskoristio rupu u Zakonu o cestama te Općinu uknjižio na 400 kvadrata pomorskog dobra, kako bi tamošnji ugostitelji plaćali zakup općinske površine o kojima odlučuje Općinsko vijeće s HDZ-om u većini, a ne koncesijska odobrenja. Osim toga, svaki peti birač u Baškoj Vodi, vlasnik je koncesijskog odobrenja za najam ležaljki na plažama.

U vrijeme početka gradnje uljare, Roščić je izgradio i kružni tok na ulasku u Bašku vodu. Iako je tvrdio da će sve platiti Županijske ceste, koje vodi HDZ-ov Petar Škorić, dio novca je u sumnjivoj transakciji platila Općina i to na račun izvođača, tvrtke Gradina Mont u vlasništvu majke HDZ-ovca Ivana Bandića, tadašnjeg predsjednik Općinskog vijeća u Hrvacama.