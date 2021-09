U zdravstvenoj i socijalnoj skrbi od sljedećeg se tjedna uvode obvezne covid potvrde za dolazak na posao. Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović kazao je da "moramo zaštitit zdravlje naših korisnika, ali zaštititi i zdravlje djelatnika ovih sustava".

Cijepljeni nemaju toliko briga, no oni koji se nisu cijepili morat će se testirati svakih nekoliko dana. Testiranje će zasad biti besplatno. Ministar zdravstva Vili Beroš upozorio je da će oni zaposlenici koji odbiju testiranje probleme stvoriti prije svega - sebi.

"Nemogućnosti obavljanja svojih poslova stvorit će problem ustanovi kako nadomjestiti njihov izostanak, a sebi neopravdani izostanak s posla i gubitak naknade za rad. Ne vjerujem da će bilo tko bez valjanog razloga odbijati bilo koju od predloženih mjera, ali ako takvih i bude, tada će morati s poslodavcem rješavati isto u skladu sa zakonskim odredbama", poručio je Beroš.

Sindikat poručuje da će 'obraniti' svoje članove

Iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi na ovu su izjavu ministra Beroša kazali da su spremni zaštititi članove.

"Mi to možemo shvatiti na neki način i prijetnjom otkazom s tim da smatramo da ministar nema nikakvih argumenata i nema zakonske podloge za ovakvu nekakvu izjavu. Ukoliko do nečega takvoga dođe, sigurno ćemo znati obraniti naše članove pravnim putem", kazao je za RTL Danas Stjepan Topolnjak, predsjednik samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

Stručnjak za radno pravo Krešimir Rožman kaže da Stožer još nije donio nikakvu odluku. Dođe li to odluke, to bi moglo dovesti do izvanrednog otkaza. "Radnici koji neće imati takvu potvrdu, neće moći ući. Ako neće moći ući, neće moći raditi. Ako netko ne dolazi na posao iz razloga koji nije opravdan, a ovo se ne bi smatralo opravdanim, to može biti razlog za otkaz ugovora o radu", poručio je Rožman.

"Ja se ne bih nikako zalijetao s tezom tko ne bude imao covid potvrdu, dobit će otkaz. To u ovom trenutku ne možemo reći da je jednoznačno točno. Nije", tvrdi ministar Aladrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Rožman smatra da bi pravno bolje rješenje bilo kada bi se donio zakon koji bi regulirao to pitanje, dodajući da bi se moglo postaviti pitanje ustavnosti te odluke. "Može se ponovno za tu odluku zatražiti ocjena ustavnosti jer je to nova odluka, različita sadržajno od onih prethodnih", rekao je Rožman.