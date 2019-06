BANDIĆ ŽELI PRESELITI HIPODROM, NISU SVI SRETNI: ‘Tu sam odrastao, ovo je žalosno’

Nakon što je najavljeno da se zagrebački hipodrom mora preseliti do 1. prosinca, građani organiziraju prosvjed

Čak 170 stanovnika Hipodroma Zagreb morat će do prosinca pronaći novi smještaj. Vijest o iseljenju koje je naredio Grad Zagreb iznenadila je i rastužila mnoge, pišu Vijesti.hr. Hipodrom će se seliti zbog realizacije projekta Zagreb City. “Na ovom hipodromu sam odrastao. Ovdje sam od 1978. godine. Stvorili smo niz vrhunskih jahača, djece koja su ovdje kao i ja proveli mladost i žalosno je da do ovakvoga nečeg dolazi”, rekao je trener u Konjičkom klubu Zagreb Renato Levanić.

“U okolici postoji pet, šest jahališta, ali ona ne osiguravaju infrastrukturu za bavljenje konjičkim sportom. Hipodrom je katedrala konjičkog sporta Hrvatske i sve je odavde krenulo”, izjavio je predsjednik Zagrebačkoga konjičkog saveza Mladen Brezić.

Nakon što je poručio da je to problem privatnika, o alternativnoj lokaciji za hipodrom gradonačelnik Milan Bandić nije htio govoriti. “Danas samo o vrtićima. Imate li još pitanja? Ja sam jako uporan čovjek i kad kažem nešto, to i realiziram, i to smo dokazali ovih 19 godina”, rekao je Bandić. A u Zagrebačkom konjičkom savezu zaštitu svojih interesa pronalaze u Zakonu o sportu. “Nas se mora pozvati na razgovor i da čiste glave dođemo do nečega. Po ovome što je sad u Zakonu o sportu, ako nam i to uzmu na ovaj način, moraju nam i osigurati adekvatnu zamjenu”, kazao je Brezić.

Nestaje zelena oaza

S činjenicom da bi hipodrom mogao nestati, građani se ne mire.

“Prosvjedujemo zbog izmicanja još jedne zelene oaze iz našega grada, pomoći ćemo da ostane gdje i je svih ovih 70 godina i smatramo da je vrijeme da gradonačelnik konačno krene poštovati volju građana”, rekla je organizatorica prosvjeda “Ne dirajte mi hipodrom” Gordana Pasanec.

Stoga pozivaju sve da im se pridruže iduće subote na prosvjedu pod nazivom “Ne dirajte mi hipodrom”. Na Facebooku je taj događaj već zabilježio 645 osoba koje dolaze i oko 1900 onih koji planiraju doći.