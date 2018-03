Većina stanovnika nije napustila domove, već su se premjestili na katove kuća ili kod susjeda

Stanovnici Kosinjske doline proteklih dana proživljavaju pakao zbog poplave velikih razmjera koja je pogodila to područje. Iako vodostaj rijeke Like konačno stangira, pedesetak kuća i dalje je poplavljeno. HGSS je objavio video koji zorno prikazuje što ljudi tamo prolaze.

Načelnik Kurteša kazao je kako su se građani konačno malo smirili.



‘Pomogli smo ljudima, premjestili uređaje i slično, ali sada su se smirili, jer nam ova studen ide na ruku, voda će se početi i povlačiti i nešto pasti do petka. To je važno jer se od petka opet očekuje i jugo i kiša, dotok novih količina vode, ali nadamo se da neće doći do porasta vodostaja, većeg nego što je sada’, rekao je Kurteš, prenosi 24sata.

Trenutno je na području Kosinjske doline 14 trafostanica izvan napona. Djelatnici Elektrolike osigurali su zato agregate kojim opskrbljuju oko 230 korisnika električnom energijom.