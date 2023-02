Infrastruktura ne radi, ali sustav kažnjavanja itekako radi - tako nekako bismo ukratko mogli opisati situaciju s aparatima za naplatu parkiranja u Zagrebu. U određenim dijelovima grada, aparati za naplatu parkiranja već godinama su izvan funkcije, a da bi kupili kartu za parkiranje, ljude se upućuje na obližnje kioske, plaćanje putem aplikacije ili pak na plaćanje putem SMS poruke.

Iako se ova tema aktualizira i problematizira s vremena na vrijeme, ništa se i dalje nije promijenilo. No, građani su i dalje ljuti na ovu praksu Zagrebparkinga, za koju je jako upitno koliko je poštena. Na tu nam se temu nedavno javio jedan Zagrepčanin koji je zbog aparata koji ne rade jednu kaznu dobio u poslovnoj zoni u Radničkoj ulici, a drugu u ulici Bunića Vučića.

Nakon što mu je stigla "čestitka", naš se čitatelj odlučio žaliti Zagrebparkingu, no njegova žalba nije uvažena. Štoviše, stigao mu je zanimljiv odgovor. "Na svim novijim parkirališnim aparatima podružnice Zagrebparking trenutno je moguće kupiti parkirališnu kartu, no oni stariji aparati su trenutno u fazi tehničke prilagodbe. Na aparatima koji su u fazi tehničke prilagodbe nalazi se obavijest na kojoj su ispisani svi načini na koje korisnici mogu kupiti parkirališnu kartu. Na aparatu se nalazi i individualizirana obavijest o najbližoj lokaciji kioska Tiska ili iNovina ili pak drugog parkirališnog aparata na kojem je moguće kupiti parkirališnu kartu", napisali su.

U odgovoru su dodali da, kako bi svojim korisnicima osigurali brzo i efikasno korištenje usluge parkiranja, "proteklih godina digitalizirali smo svoje poslovanje te time omogućili raznovrsne mogućnosti plaćanja parkirališnih karata: mobilna aplikacija ZgPark, plaćanje putem SMS poruke (samo za RH brojeve, elektronička parkirališna karta kupljena na kiosku, ePK portal Zagrebparkinga te kupnja karata na novim parkirališnim automatima".

'Nije problem, ali...'

Naš čitatelj nakon toga naveo im je da on ne zna koji su aparati u funkciji, a koji ne do trenutka dok fizički ne dođe do aparata, a problematizirao je i činjenicu da možda u tom trenutku nema sredstava na mobitelu, najbliži kiosk je nekoliko stotina metara udaljen, a osoba se nekamo žuri. Dodao je i da nije njegov problem ako oni nisu sposobni pripremiti se za novu valutu ili fiskalizaciju.

Holding ga je ponovo odbio, kazavši da članak 24. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja posljedično propisuje izdavanje dnevne parkirališne karte "ako korisnik parkirališta ne istakne kupljenu valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od pet (5) minuta od parkiranja vozila, odnosno ne plati parkiranje nematerijaliziranom kartom (sukladno članku 19. Odluke)".

Puno problema "strši" iz njihova odgovora, točnije u drugim mogućnostima plaćanja parkirališne karte u slučaju da automat ne radi. Primjerice, u slučaju da vam se mobitel isprazni, možete odmah otpisati mogućnost kupnje karte preko mobilne aplikacije ZgPark, ePK portala Zagrebparkinga, kao i putem SMS poruke.

U mnogim zagrebačkim kvartovima automati uopće ne rade i nema novih, tako da otpada i kupnja karata na novim parkirališnim automatima, a posljednje što vam ostaje je elektronička parkirališna karta kupljena na kiosku koju biste prema pravilniku trebali kupiti i istaknuti na vidljivo mjestu u vašem automobilu pet minuta od trenutka kada parkirate automobil. To vrijeme vam u teoriji nekada nije dovoljno da dođete do kioska, kupite kartu i vratite se natrag do automobila, no to očito ne zanima Zagrebparking koji našem čitatelju nije uvažio žalbu.

"Nije problem plaćati kazne koje sam plaćao i prije, i plaćat ću ih kada aparati budu u funkciji. Ali u trenutku kada osoba žuri, parkira se, aparat ne radi, a osoba potencijalno nema sredstava na mobitelu ili ga je zaboravila negdje, njihovo je obrazloženje da bi se trebalo ići na kioske kupovati parkirnu kartu dok su isti udaljeni nekoliko stotina metara. Istovremeno dopuštaju pet minuta parkiranja bez karte, što znači da bilo tko u trenutku odlaska do kioska da kupi kartu i povratka do vozila može dobiti kaznu što je apsurdno", kazao nam je ljutiti čitatelj.

Smije li se uopće naplaćivati kazna ako infrastruktura ne radi? Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača na upit portala Ner.hr kažu da ne znaju zašto aparati nisu ispravni. "Nismo dobili, ali i nismo nikada pročitali nekakvo objašnjenje Zagrebparkinga zašto je to tako", kazali su nam.

Posao za inspekciju? Plaćanje mobitelom košta više

Što se fiskalizacije tiče, iz HUZP-a kažu da se to može dogovoriti s Ministarstvom financija, "jer na kraju svakog dana se točno zna koliko parkirnih karata je prodano na automatima i toliko se uplati PDV-a Ministarstvu".

"Davatelj usluge je olako rekao da ako automat ne radi, neka građani hodaju 500 metara do kioska gdje bi mogli kupiti kartu ili neka plate mobitelom", kažu.

"Mi se pitamo zašto? Zašto ne poprave automate? To je kao da u trgovini kupujete nešto, a trgovac kaže izvolite na info pult 200 metara dalje pa platite račun!", rekli su.

Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača problematiziraju i plaćanje parkirne karte mobitelom. "To je vrlo zgodna opcija, ali kada se plaća mobitelom parkiranje je skuplje za cijenu SMS poruke. Iz kojeg razloga bi potrošači trebali platiti više i veću cijenu parkiranja po satu jer davatelj usluge ne želi ili ne može popraviti svoje automate?", pitaju se iz HUZP-a.

"Davatelj usluge mora osigurati naplatu svojih usluga bez dodatnih plaćanja i troškova potrošača. Vjerujemo da bi tu mogli i državni inspektori malo vidjeti o čemu se radi", dodali su.

Na pitanje kome da se građani obrate ako im Holding, kao u slučaju našeg čitatelja, odbije žalbu, kazali su da kako se radi o javnoj usluzi, potrošači se mogu požaliti u drugom stupnju Povjerenstvu za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga koje mora donijeti odluku u roku 30 dana.

Dodaju i da nezadovoljni potrošači mogu uputiti prijavu državnim inspektorima.

Za komentar na ovu situaciju, kao i pitanje kada će se aparati za naplatu parkiranja popraviti, upit smo poslali i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te Zagrebparkingu, odnosno Zagrebačkom holdingu. Njihove odgovore objavit ćemo kada nam stignu.