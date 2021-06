Rušenje prve kuće u Markuševcu u sklopu obnove 445 dana nakon potresa velika je sramota i slika premijera Andreja Plenkovića i njegove nesposobne Vlade, ustvrdila je u četvrtak zastupnica Anka Mrak Taritaš (Klub Glas-Centar) u saborskoj raspravi slobodnim govorima u Hrvatskom Saboru.

Ruši se prva kuća, uskoro će valjda i druga, ali već za treću se još ne zna, jer je složen slučaj budući se naslanja na susjednu i potrebno je izraditi elaborat, rekla je Mrak Taritaš i usporedbe radi navela kako je u 13 mjeseci nakon poplave u Gunji uklonjeno 487 zgrada, a 2300 ih je obnovljeno ili novoizgrađeno.

"Obnova Zagreba i Banovine je jedna od najvećih sramota hrvatske države i Vlade koju vodi premijer Plenković a nedostatak sposobnosti nadomješta povećanom bahatosti", ustvrdila je Mrak Taritaš.

Porast inflacije

Ružica Vukovac (Klub Domovinski pokret) upozorila je na najveći porast inflacije u posljednje tri godine od 2,1 posto. Hrvatska se još nije oporavila od pandemije koronavirusa, a već joj prijeti novi udar porasta cijena, ustvrdila je.

Inflacija je generirana rastom cijene goriva, uslijed poskupljenja sirove nafte, očekuje nas posljedično rast cijena energije transporta, hrane, odjeće, obuće, medicinskih, ugostiteljskih i poštanskih usluga i rast kamatnih stopa. Prijeti pad kupovne moći građana, raste proračunski deficit, ne znamo što se može očekivati od predstojeće turističke sezone, a podbaci li za mnoge bi mogla biti "crna jesen", ocijenila je Vukovac.

Glavašević: 'I presuda koja dolazi kasno bolje je od one koja ne dođe nikada'

Bojan Glavašević (Klub Zeleno-lijevog bloka) rekao je kako su žrtve ratnog zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića koji je u utorak pravomoćno osuđen na doživotni zatvor tu presudu čekale od srpnja 1995., punih 26 godina.

No, i presuda koja dolazi kasno bolja od one koja ne dođe nikada, iako "ima okus pepela u ustima". "To govorim u ime nekoga tko je prošao logore, sin oca ubijenog na Ovčari i kao netko tko pravdu još uvijek čeka poručivši kako od traženja pravde nikad neće odustati i zaboraviti žrtve u ime istine i ljudskosti", rekao je Glavašević.