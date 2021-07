Ana Stavljenić Rukavina koja je jučer uhićena u sklopu afere Srebrnjak, bliska suradnica Milana Bandića, nađena je onesviještena u svojem stanu, javlja Jutarnji. Čini se da joj je pozlilo.Ranije danas puštena je da se brani sa slobode.

Večernji list piše da je onesviještenu 82-godišnju Stavljenić-Rukavinu u njezinom stanu u Šenoinoj ulici, gdje živi sama, zatekao jedan član šire obitelji, navodno nećak. Smjesta je prebačena u bolnicu, a nakon što joj se stanje stabiliziralo puštena je kući.

Osumnjičena za 'slučaj Srebrnjak'

Nju se sumnjiči u 'aferi Srebrnjak' da je kao šefica Upravnog vijeća dječje bolnice Srebrnjak zajedno s Andrejom Šulentić, šeficom stručne službe bivšeg gradonačelnika Milana Bandića zloupotrijebila položaj prilikom izbora novog ravnatelja bolnice, a nakon smjene Bore Nogala.

Njih dvije se, kako je objavio USKOK, sumnjiči da su u razdoblju od siječnja do kraja lipnja prošle godine, na Bandićev zahtjev, poduzele radnje kako bi osigurale da za ravnatelja dječje bolnice Srebrnjak bude izabrana osoba koju je on odabrao i prije zaprimanja svih prijava na raspisanom natječaju. Nadalje je, prije završetka natječaja, a po Bandićevom zahtjevu, prvoosumnjičena zatražila od odabranog kandidata za povuče svoju kandidaturu, s obzirom na to da je gradonačelnik odlučio da ipak želi drugog kandidata na čelu dječje bolnice Srebrnjak.

Stavljenić-Rukavina također je, tvrdi USKOK, poduzimala radnje kako bi novoodabranog kandidata pripremila za razgovor, a prema nalogu Milana Bandića, i ona i Šulentić su od ostalih članova tijela zatražile da glasaju za odabranog kandidata te je on i izabran ostvarujući tako sva prava na rad i iz rada tog mjesta.