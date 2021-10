Angel Andonov, ugostitelj prije početka bavljenja kriminalom, prije 17 godina je osuđen zbog krijumčarenja 30 kilograma kokaina te je ovog ljeta izašao iz zatvora i to kao pravnik. Gostujući u RTL Direktu Andonov je kazao da mu se čini da je porasla potrošnja kokaina u Hrvatskoj na način da je to postao način života, a otkrio je i razloge zbog kojih je ušao u krijumčarenje.

"Zbog pohlepe. Pohlepa je bila presudna, motiv i pokretač svega", rekao je i potom se prisjetio događanja 2000-ih na Karibima. "Od nas četvero osuđenih, trojica su bila tamo, a ja sam ih čekao u Hrvatskoj. Oni su bili kod Santa Lucije, rečeno im je da će im kokain dobaciti iz hidroaviona... Stavili su ga na jedrilicu i krenuli u Hrvatsku. Sve je bilo dobro do Rovinja. Tu su nas dočekali", prepričao je.

Osuđen u tri dana: 'Bila je politička naredba, Sanader je naredio...'

Sva četvorica osuđena su u tri raspravna dana, a Andonov je rekao da je hrvatsko pravosuđe u njihovom slučaju bilo "fantastično". "Naknadno sam saznao da je bila naredba, svrha politička, da je gospodin Sanader - taj fini, pošteni čovjek, naredio da nas se u što kraćem vremenskom roku što rigoroznije osudi, kako bi se poslala poruka Europi zbog generalne prevencije, tako da smo mi u tri raspravna dana dobili 81 godinu zatvora, nas četvorica", ispričao je.

Potom je kazao kako je došlo do toga da postane pravnik. "Nakon što sam iz Lepoglave premješten u zatvor u Šibeniku, iskoristio sam blizinu Splita kao sveučilišnog centra", rekao je, dodajući da mu je zakon dopuštao da se visoko obrazuje na vlastiti trošak.

"Uprava za zatvorski sustav mi je odobrila nastavak studiranja. Nakon toga sam zamolio dekana i prodekana za nastavu Pravnog fakulteta u Splitu da mi se to omogući s obzirom na teške, specifične uvjete u kojima se nalazim", rekao je. Andonovu su profesori dolazili u zatvor te je kazao da su u početku bili prestrašeni, ali su na koncu uvidjeli kako je to sve organizirano i da je on "student koji pokazuje zavidno znanje, poslije je sve bilo lako". Profesori su za njega rekli da je bio sjajan student koji "dobro poznaje i teoriju i praksu", završio je prosjekom 4,7.

Postpenalna pomoć zatvorenicima

Andonov je govorio i o svojim daljnjim planovima. "Namjeravam stečeno znanje i svoje dugogodišnje iskustvo, smatram to svojim poslanjem, usmjeriti ga u postpenalnu pomoć zatvorenicima. Velik problem hrvatskog društva je recidiv koji je u RH ogroman... Momentalno se time ne bavi nitko. Naša postpenalna pomoć je na najnižim granicama. Ja sam prošao kroz taj postupak da vidim kakav je proces. 16.6., dan nakon što sam izašao iz zatvora, otišao sam u centar za socijalnu skrb, zatražio sam jednokratnu pomoć od 500 kuna. Prije četiri dana mi je stiglo rješenje da mi je odbijen zahtjev", rekao je.

Dodao je i da postoji mogućnost suradnje s HHO-om, razgovarao je s Ivanom Zvonimirom Čičkom, te smatra da bi se mogli postići određeni rezultati. "Ja sam promijenio pet ili šest zatvora. Uvjeti u našem zatvorskom sustavu su još na dosta niskom nivou. Zapravo su uvjeti u Lepoglavi koja je na glasu kao najstroža kaznionica, još najbolji", kazao je.

Andonov sin je, moglo bi se reći i pomalo iznenađujuće - policajac. "On jednostavno želi ispraviti nepravdu društvu koju sam ja nanio tim svojim kaznenim djelom. I on to želi na neki način kompenzirati. Bila mu je želja da ode u policiju i na kraju je ipak uspio završiti tamo. Prije dva tjedna je položio zakletvu... Kroz koji dan stupa u službu", rekao je Andonov koji se ponosi svojim sinom.