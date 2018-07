ANEGDOTA KOJA GOVORI KAKVA JE OLIVER BIO LJUDINA: ‘Taj trenutak nikada u svom životu neću zaboraviti’

Splićani ne kriju tugu zbog gubitka glazbenog velikana

Oliver Dragojević je svojom glazbom i ljudskim vrlinama ostavio neizbrisiv trag u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj, a bio je cijenjen i izvan granica naše Domovine, istaknuto je u utorak u splitskom HNK-u na komemoraciji u čast legendarnom glazbeniku koji je umro u nedjelju.

Komemoraciji su, uz obitelj i prijatelje te kolege umjetnike, nazočili hrvatski državni čelnici – predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Splićani ne kriju tugu zbog gubitka glazbenog velikana. Jedna je Splićanka otkrila angedotu koja najbolje svjedoči koliko je Oliver bio jednostavan i skroman.

“Ja sam zvala moje na ručak, on je sidija s nama, ja govorim Oliver hoćeš li s nama na ručak, on govori što imaš za ručak, ja govorim kokoš i krumpire, a on govori ajd oću. Kad je doša, ja sam van stavila škorovadu (posuda za pečenje, op.a.) na srid stola. Bili su pijati postavljeni na stol, on govori, mala šta će ti ovi pijati, ja govorin pa za ist, a on će na to: mala šta će ti pijati jesi došla na ljetovanje ili pred sud, makni pijate. Kako je on prstima s nama jeo tu kokoš i krumpire ja to nikad u životu zaboravit neću“, ispričala je Splićanka Dalka Čolak za Dnevnik.hr.