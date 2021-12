U utorak se održava svečana proslava 145. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ), krovne organizacije hrvatskog vatrogastva koja je tijekom godina mijenjala ustrojstvo, nazive i čelništvo, ali ne i glavni cilj – briga za vatrogastvo i sigurnost građana. Tom prigodom će, među ostalim, biti dodijeljena i najviša vatrogasna priznanja, a premijerno će biti prikazan i dokumentarac "Zovi 193“.

Svečanosti će, među ostalima, nazočiti i predsjednik Republike Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Svečanost počinje u 17 sati u Maloj dvorana KD "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu.

Izjavu će premijer dati nakon svečanosti, dok se iz Ureda predsjednika nisu oglasili. N1 javlja kako su se Plenković i Milanović sastali i rukovali, što je izostalo jutros na 30. obljetnici Hrvatske narodne banke.

'To štetočinstvo koje radi Milanović, poprimilo je već međunarodne razmjere'', kazao je Plenković nakon obljetnice te komentirajuži Milanovićeve izjave o BiH. ''Što se tiče interesa Hrvata u BiH, čovjek 2010. dolazi aktivno i agilno lobirati za Komšića, najednom je sad veliki zaštitnik Hrvata u Bosni na način koji im može pričiniti štetu. '', upozorio je.

''Svađajući se sa svima, nećemo nikuda doći. Koja nacionalna crna izdaja? Koje su to kvalifikacije? Ja radim dobro, on radi loše. Stvari su vrlo jednostavne'', kazao je osvrćući se na prozivke.

''Došao je na proslavu HNB-a, izgovorio je bljezgarije, ne znaš je li za euro ili nije. Ako si za, reci da si za. Ako si protiv, reci da si protiv ako si frajer, a ne da palamudi… Slušali smo ne znam što'', kazao je osvrnuvši se na Milanovićev govor povodom proslave 30 godina Hrvatske narodne banke.

Komentirao je tezu da će Mostu biti ukradeni potpisi: ''Kako on to zna, što je on neki vidovnjak, vidoviti Milan? Raspudić i Milanović su blizanci'' "Ja svaki put pokažem mobitel da se vidi da sam dvaput cijepljen, on ne"; komentirao je premijer.

"Uvijek kad je nešto bitno SOA obavještava predsjednika, ali zašto nije otišao pitajte njega. Nemam problem što jest ili nije otišao u BiH. Nisam ja njegov glasnogovornik", komentirao je premijer Plenković Milanovićevo otkazivanje posjeta u BiH.

Osvrnuo se i na aferu s Gabrijelom Žalac te na nedavne sukobe oporbe i vladajućih u Saboru.

"Donijeli smo odluku na predsjedništvu, gdje je njeno članstvo suspendirano. Cijela operacija se sastoji od dva dijela. Prvo da je HDZ lopovska, kriminalna, lupeška organizacija, jer su ljubomorni na rezultate HDZ-a i znaju da HDZ-u kojeg ja vodim, ne može ništa. Kad dođu ankete, oni imaju karmine.

Druga teza je da ovi profiteri na smrti hrvatskih građana nastoje ubrati poene, zaboravljajući da smo u krizi spasili radna mjesta i 1200 tvrtki. Nama agencije dižu kreditni rejting. Bilo je napisa i o tome da će vlada 18.12. biti smijenjena. Hop, Vlada je još tu. Je li nam kreditni rejting veći? Jest. Je li Vlada još tu? Jest. Je li ovo u trenutku kad su mjere najlakše od svih politički igrokaz? Jest.

Ovi profiteri koji parazitiraju na smrti naših građana od korone, imaju samo jedan cilj, a mi s druge strane imamo ciljeve zaštititi hrvatske interese", poručio je Plenković.

Istaknuo je da ne trebaju gledati njegov psihološki profil, već profil štetočina.