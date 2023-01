Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević pričala je danas za RTL o uvođenju eura i porastu cijena nekih usluga i artikala, ali i slučajevima u kojima trgovci ne žele primati kune. Potrošačima savjetuje da se opskrbe kovanicama. "Sad je činjenica da mogu plaćati s obje valute i trgovci to trebaju uvažiti, kovanicama se isto plaća, ograničen je broj do 50 kovanica, ali imamo dramatičnih situacija gdje dolazi do fizičkog obračuna", kaže pa pojašnjava kako su dobili prijavu da u Zagrebu prodavačica na kiosku s novinama nije htjela uzeti dva puta po pet kuna i četiri puta po 50 lipa za novine.

"To je nedopustivo, moramo imati tolerancije. Nadam se da neće biti puno kupovanja u ovih 14 dana, siječanj je depresivan mjesec i svi se istroše u prosincu", govori.

'Očekujemo da se poduzme nešto'

Potrošačima apelira da ne dolaze s velikim apoenima, a na trgovce da vraćaju eure kad god je moguće. "Jučer se na Cvjetnom trgu netko javio da se plaća eurima, a on će vraćati kunama. Obrnuo je dakle", rekla je.

Upitana je li rješenje kupovati tamo gdje je jeftinije kao što guverner kaže ili ima i drugih rješenja, a navodi da treba kupovati jeftinije gdje je moguće, ali ima mjesta, otok recimo, gdje imaju jedno mjesto za kupovati. "Nakon ovih sastanaka očekujemo da se poduzme nešto, da se tome stane na kraj, 2022. je bila godina kad su sve cijene digle, potrošači cijelu godinu trče maraton za cijenama, a nikako ih sustići", ističe.

Što se tiče toga što Vlada može učiniti, govori da je opcija uvijek inspekcija, a turistička bi trebala obići jer kako se čini po prijavama najviše je poskupljenja oko kave. "Treba obrnuti situaciju, ona cijena u kunama treba biti i prva u eurima, ljudi javljaju da je kava poskupila dvije i pol do 3 kune", navodi.

Upitana pak za razlog koji trgovci ističu, a to je poskupljenje energenata, kaže Knežević da su poskupili tijekom cijele godine, nisu poskupili na Staru godinu, a ljudi baš uspoređuju taj dan. "Puno je i prigovora za bijeli kruh, 53 lipe je skuplji, onima koji to svaki dan kupuju to je veliki trošak, a kupuju ljudi s najnižim primanjima", pojašnjava.

Kritika ministarstvu

Komentirala je i crne liste trgovaca pa kaže da je ta mjera bila pompozno najavljivanja. "Mislili smo da će to raditi ministarstvo gospodarstva, a oni su to prepustili nama udrugama. Mi smo rekli da ćemo to raditi samo ako se doista osvjedočimo da je to netko napravio samo zbog eura, riskantno je bez dokaza, mogu nas tužiti, a u tužbama nemamo sredstva na koje se možemo pozvati jer imamo samo prihode od članarina. U Sloveniji je dobro funkcioniralo, dobili su i nagradu", zaključuje.