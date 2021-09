Nacionalni stožer Civilne zaštite RH u petak je održao redovnu konferenciju za medije na kojoj je izvijestio o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji. Tako je danas na presici Stožera prof. dr. sc. Alemka Markotić izjavila da koronavirus negativno utječe na plodnost muškarca i žene, ali i na stanje rodilje i novorođenčeta.

Markotić je za Dnevnik Nove TV kazala kako je utjecaj koronavirusa na reproduktivno zdravlje muškaraca i žena izuzetno važna tema o kojoj je potrebno govoriti.

"O njoj se [reproduktivnosti] govori u kontekstu cijepljenja i to dosta s lošom informiranosti. Nema još uvijek dovoljno istraživanja, ima još uvijek prostora za dodatna istraživanja pa ćemo se i mi kao tim uključiti", rekla je Markotić.

Utjecaj virusa na plodnost žena i muškaraca

"Ono što se do sada zna - trudnice mogu teže oboljeti i češće teže obolijevaju i češće završavaju na respiratoru ako se inficiraju. Ono što je bitno - kod djece može biti niža porođajna težina, prijevremeni porod i smrtni ishod. Nažalost, djeca koja se rađaju kod inficiranih majki često završavaju na neonatološkim odjelima gdje trebaju dodatnu skrb i produljenu skrb", kazala je.

"Što se tiče utjecaja virusa na plodnost u žene, nema jasnih podataka o tome da bismo mogli nešto relevantnije reći, no sigurna sam da će i to biti u dogledno vrijeme.

Što je s muškarcima?

"Kod muškaraca je više istraživanja kod same plodnosti. Stanice u testisima i prostati imaju puno receptora za virus i mogu biti inficirane, dokazane su stanice u ejakulatu određene infekcije, ali ne tako česte. Dolazi do jake upale i oštećenja stanica i prostate i testisa, a uz to i oštećenje spermija na određeno vrijeme pa smanjena količina koja može utjecati na funkcije reproduktivnog zdravlja i plodnost", navela je Markotić.

Dodala je kako određeni dio bolesnika jedno vrijeme ima jake bolove u testisima i skrotumu koji se nastavljaju i u post-covid fazi.

'Nema razloga za strah'

"Dosta toga se po društvenim mrežama kalkulira o utjecaju cjepiva na reproduktivno zdravlje. Do sada nema niti jedne relevantne studije da svi ovi problemi koje sam nabrojala i vezani su uz infekciju, imaju veze s cijepljenjem protiv COVID-a", kazala je.

Velik broj žena, poglavito onih mlađih, odgađa cijepljenje zbog straha od neplodnosti. Markotić je istaknula kako razloga za strah nema. "Bitno je da se cijepe, za trudnice nema preporuka, no prije planirane trudnoće bi bilo dobro da se žene cijepe na vrijeme, to im omogućava da su puno sigurnije i da ne dožive komplikacije koje sam nabrojala", rekla je.

Markotić je potom govorila o zaštiti koju pruža cjepivo, navodeći kao primjer zaposlenike Infektivne klinike.

"Jasno je da su zaposlenici bili visoko zaštićeni, prije cijepljenja imali smo 14 posto oboljelih, sada imamo 1,7 posto i to svi s vrlo blagim oblicima bolesti tipa jače prehlade. Cjepivo definitivno štiti, to smo pokazali mi koji smo izloženi gotovo svakodnevno", rekla je.

"Istraživanjima smo dokazali da titar pada, vjerojatno će trebati treća doza, ali opet, sigurno smo za ovo sve vrijeme razvili i takozvanu staničnu imunost tako da svi oni koji su cijepljeni, kad su u kontaktu s virusom, njihove stanice se aktiviraju i proizvode dodatna antitijela", komentirala je Markotić.

Cijepljeni i širenje virusa

Činjenica je i to da i cijepljene osobe šire zarazu, a upitana o tome koliko je to u odnosu na necijepljene, Markotić je rekla kako o postocima nema jasnih podataka.

"Ono što se zna, s delta varijantom koja je puno infektivnija ima kliconoša, mogu imati virus u nosu i oni koji su cijepljeni. Kolika je mogućnost širenja virusa, još nema podataka, no sigurno je i tu situacija bolja u odnosu na necijepljenje", zaključila je.