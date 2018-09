AKTIVIRALI SE NA IBLEROVOM TRGU: SDP odgovorio na Plenkovićevo brutalno spuštanje šefu Bernardiću

Čini se da je počeo rat na Twitteru između dviju najvećih hrvatskih stranaka

Premijer Andrej Plenković jutros je tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru brutalno spustio Davoru Bernardiću aludirajući na izjavu predsjednika SDP-a da iza inicijative za njegovom smjenom stoji krupni kapital i uvozni lobiji.

POGLEDAJTE OŠTAR SUKOB PLENKIJA I BERE U SABORU, PLJUŠTE REAKCIJE: ‘Bahato, arogantno i jako pokvareno’

“Gledam malo iza vas da vam ne bi neki krupni kapital ili uvozni lobi nešto naudio, ali vidim samo sitni SDP i jedan grintavi skup ljudi koji vas napušta svakoga dana”, rekao je Plenković čije su ponašanje mnogi na društvenim mrežama okarakterizirali kao arogantno i bahato.

No, to nije spriječilo administratore HDZ-ovog Twitter profila da se pohvale ovim Plenkovićevim napadom, no na odgovor nije trebalo dugo čekati.

“Mi iza vas vidimo lopovski HDZ”, uzvratili su s Iblerovog trga.