Brojke nezaposlenih su na najnižim razinama od osamostaljenja Hrvatske, a posljednje procjene govore da bi broj nezaposlenih po prvi put mogao pasti ispod 100.000. Situacija se dodatno promijenila jer je potreba za radnicima tolika da se mora pribjegavati uvozu radne snage. O trenutnoj situaciji na tržištu rada u Karlovačkoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj smo razgovarali s .

"Generalno je povećan broj oglasa za slobodna radna mjesta u cijeloj Hrvatskoj i to ponajviše u turističko - ugostiteljskoj djelatnosti. Najviše oglasa za radna mjesta i dalje dolazi iz djelatnosti turizma i ugostiteljstva, prodaje, administrativnih zanimanja te ekonomije, računovodstva i financija. Kandidati najviše pretražuju oglase za pozicije u prodaji, turizmu i ugostiteljstvu", rekao je Dominik Raškaj, PR i Marketing manager portala Posao.hr za KAportal.

"Jasno je izražena potreba poslodavca za zapošljavanjem radnika iz turizma i ugostiteljstva te je u ovom segmentu jedan od najvećih izazova pronaći kvalitetne kandidate. Iako poslodavci nude sve više i više plaće i pogodnosti, radnika je i dalje teško pronaći. Neki su pribjegli zapošljavanju stranih radnika, no pitanje je koliko je to privremeno "gašenje vatre" ili će se to pokazati kao trajnije rješenje", dodao je.

Inflacija 'jede' plaću

Trenutno glavni problem je taj što inflacija raste brže od rasta plaća. "Navođenje visine plaće ili primanja nije obavezno u oglasima za slobodna radna mjesta, no iz dostupnih informacija primjećuje se trend objave viših iznosa plaće, čak i za trećinu u odnosu na prije, a sve ovisno o tome koliko je pojedino zanimanje deficitarno", rekao je Raškaj.

Uz plaću postoje i drugi načini na koji poslodavci žele privući radnike. "Većina poslodavaca se trudi osigurati bolje radne uvjete za radnike. Neke od pogodnosti koje nude su osigurani smještaj, plaćeni obroci i prijevoz, dodatna školovanja te plaćanje polaganja certifikata i sličnih potvrda ako je potrebno za posao. U odnosu na prošlih godina, primjećuje se trend poboljšavanja uvjeta rada za radnike svih razina", objašnjava.

"Kada sve sagledamo i analiziramo, mladi, ali i njihovi roditelji, bi prije upisa u srednju školu, a posebno prije upisa na fakultet, trebali dobro promisliti i povesti računa o sadašnjim potrebama tržišta, ali i budućim trendovima", dodao je Raškaj.

Dodaje da u Hrvatskoj ima posla za onoga tko želi raditi, a s obzirom na situaciju na tržištu rada, uvjeti su bolji nego prije.

"Pozivamo vas da ipak pokušate pronaći zaposlenje u našoj zemlji, prije nego što donesete odluku da želite potražiti posao u inozemstvu. Dodatno skrećemo pozornost da su u posljednje vrijeme primijećene razne prijevare u pronalasku posla putem društvenih mreža, ali i putem raznih chat servisa i SMS poruka. Tražite posao isključivo putem službenih web portala za objavu oglasa za slobodna radna mjesta, jer samo tako možete pronaći kvalitetan i siguran posao", zaključuje.