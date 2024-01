Nakon što su američke i britanske snage pokrenule napade na Hute, pobunjenike koje podržava Iran u Jemenu, a nakon niza njihovih napada na brodove u Crvenom moru, Reuters piše da su porasle cijene nafte. Zbog novonastale situacije, strahuje se da bi cijene ponovo mogle odletjeti u nebo.

Bivši ministar gospodarstva Davor Štern u kratkom razgovoru za Net.hr kaže da je u kratko vrijeme cijena nafte porasla skoro tri posto.

"Ukoliko Jemen ostvari svoju prijetnju da će odgovoriti, to bi moglo dovesti do znatne komplikacije u Crvenom moru i Arapskom zaljevu i onda me ne bi čudilo da cijena naraste na 80-85 dolara po barelu u kratko vrijeme", kaže.

Sve ovisi o tome da li će biti odgovora i da li će se nastaviti ovo raketiranje njihovih baza.

Štern kaže da je teško reći kolike količine nafte zapravo idu kroz taj dio. "Otprilike se računa da je to 15% svjetske trgovine, nafte čak i više, recimo 20%. Kako su nakon sankcija prema Rusiji promijenjeni putevi takve nafte, nije sigurno da analitičari barataju točnim podacima. Ali računajmo da negdje oko 20% svjetske nafte prolazi tamo“, kazao nam je ovaj stručnjak.

Značajniji skok cijena

Posljednji veći skok cijena nafte zbio se na početku rata u Ukrajini, a Davor Štern ističe da je taj skok bio relativno mali.

"Kada je sve kretalo bilo je oko 60 pa je naraslo na 68, 70. To nisu veliki cjenovni šokovi, to je porast cijena, a ne šok. Ali je bio manji nego što se očekivalo u svakom slučaju“, kaže.

No, ako se ovi sukobi ne smire, moglo bi biti gadno, jer bi i skok cijena mogao biti veći. "Taj bi mogao biti značajniji jer tu nema načina da se zaobiđe taj fenomen ratnih djelovanja i puno je dulji put za transfer nafte“, rekao je Davor Štern u razgovoru za Net.hr.