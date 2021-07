Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je svojevrsni produžetak Ministarstva poljoprivrede, operativno tijelo kroz koje se sređuju svi poticaji i rješavaju svi natječaji, i iz domaćeg budžeta i iz EU fondova, te je uvijek bila i ostala vezana za politiku: zapošljavalo se dosta stranačkih kadrova, ali trebalo je i stručnjaka, onih koji razumiju tematiku, da se ne bi zeznulo komplicirane procedure. U mandatu ministra Tomislava Tolušića vodila ju je ravnateljica Matilda Copić, o kojoj smo često pisali jer su i članovi njezine obitelji obilno koristili poticaje kroz Agenciju koju ona vodi, a od 1. siječnja 2021. Agenciju vodi Antun Vujić, njezin dugogodišnji zamjenik, HDZ-ovac iz Slatine.

Agencija danas ima impresivnih 740 zaposlenika. Nakon osnivanja, 2009. godine, imala je oko 450 zaposlenih, 2015. oko 650, a sada se došlo i do 740. No, po svemu sudeći, ni taj broj zaposlenika, stručnih i manje stručnih, nije dovoljan da bi se Agencija sama svladavala pojedine segmente poslovanja, nego se angažiraju i vanjski konzultanti.

Net.hr je, naime, dobio informaciju da je Agencija, uz sve svoje zaposlenike, angažirala još i konzultantsku kuću Ernst & Young, te da njezini stručnjaci za približno 2500 kuna po predmetu analiziraju javne nabave investicijskih projekata za investicijske mjere iz Programa ruralnog razvoja. A istovremeno Agencija ima i vlastitu Službu za javnu nabavu s više desetaka zaposlenih. Također, Agencija je mnogim svojim zaposlenicima plaćala dodatne edukacije, te oni posjeduju certifikate za javnu nabavu. Takvih je, kaže naš izvor u Agenciji, oko 200 – a mnogi od njih su preraspoređeni na poslove koji nemaju veze s javnom nabavom.

Ugovor potpisan krajem 2019. godine

Znači li to da zaposlenici Agencije nisu dovoljno dobri, ili ne stignu obavljati sve poslove, ili se radi o nekakvom posebnom aranžmanu? Činjenica je, naime, da su se konzultanti pojavili tek u mandatu ministrice Marije Vučković, koja kao predsjednica Upravnog vijeća Agencije potpisuje sve odluke, a da su se ranije javne nabave, očito, svladavale uz pomoć stručnjaka iz Agencije bez vanjske pomoći.

Iz Ministarstva poljoprivrede nam je i potvrđeno da je angažirana konzultantska kuća Ernst & Young, a pojašnjeno nam je da je cijeli postupak započeo još u vrijeme bivšeg ministra, Tomislava Tolušića, no sadašnja ministrica je i tada bila važna karika u njegovom timu, državna tajnica. Ministarstvo je 1. 10. 2018. objavilo u Elektroničkom oglasniku javne nabave „otvoreni postupak javne nabave usluge tehničke pomoći upravljačkom i provedbenom tijelu u upravljanju, provedbi i praćenju provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i pripremi za novo programsko razdoblje 2021.-2027.“, no Odluka o odabiru je donesena godinu dana kasnije, 17. prosinca 2019., kada je Ministarstvo već vodila ministrica Vučković.

„Okvirni sporazum s gospodarskim subjektom Ernst&Young savjetovanje je sukladno dokumentaciji u otvorenom postupku javne nabave sklopljen na 3 godine u iznosu od maksimalnih 6.177.500 kuna s PDV-om, pri čemu su kroz dva dvogodišnja ugovora dosad izvršene usluge u vrijednosti 3.570.262 kuna s PDV-om.“, odgovoreno nam je iz Ministarstva.

Iz Ministarstva kažu da je svrha projekta podržati Ministarstvo poljoprivrede i Agenciju za plaćanja u „osiguravanju učinkovitog upravljanja, provedbe i korištenja sredstava dostupnih kroz Program ruralnog razvoja“, te osiguranje daljnjeg jačanja kapaciteta Ministarstva i Agencije i osiguranje kvalitetne pripreme za novo programsko razdoblje, od 2021. do 2027. godine.

Ministarstvo: S ovim brojem zaposlenih sve bi zapelo

„U sklopu ugovora provedene su aktivnosti stručne i tehničke potpore pri izradi nacrta SWOT analiza za programski dokument za novo programsko razdoblje, 2023.-27., tzv. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) te aktivnosti stručne i tehničke potpore pri ažuriranju studije za potrebe definiranja ruralnog područja za SP ZPP, a u izradi su nacionalni akcijski planovi za ekološku poljoprivredu i razvoj ekstenzivnog stočarstva na krškim pašnjacima kako bi se ispravile pogreške iz 2015. godine, osnažili proizvođački kapacitet i raspolaganje resursima koje posjedujemo. Također, u okviru ugovora se prilikom programiranja izrađuju različite rekalkulacije, pri čemu se trenutno radi na rekalkulaciji za ekološku poljoprivredu. Rezultati takvih analiza i novih kalkulacija su, između ostalog, nedavno povećanje potpora za Dobrobit životinja za dva i pol puta odnosno za dodatnih 130 milijuna kuna, te uvođenje nove operacije za poticanje korištenja stajskog gnoja na oranicama, vrijedne 90 milijuna kuna.“, stoji u pisanom odgovoru obrazloženja iz Ministarstva poljoprivrede.

A kako to da Agencija, s obzirom na broj zaposlenih, brojne plaćene stručne edukacije, certifikate, i posebnu Službu za javne nabave, ne može sama obavljati te poslove?

„Činjenica je da s trenutnim brojem zaposlenih u Službi za javnu nabavu APRRR-a ne bismo osigurali pravodobnu provjeru zahtjeva što bi imalo za posljedicu poteškoće u novčanom tijeku naših korisnika“, odgovaraju iz Ministarstva. Te obrazlažu da „unatoč činjenici da Agencija za plaćanja zapošljava 740 radnika, veći broj radnika ne može se u istom trenutku raspodijeliti na poslove javne nabave jer se time ugrožavaju sve ostale funkcije koje Agencija za plaćanja provodi te je riječ o visokospecijaliziranoj zadaći koja zahtijeva i dodatno vrijeme za edukaciju zaposlenih.“

30 posto veće plaće...

Iz Ministarstva poljoprivrede tvrde da trogodišnji ugovor s Ernst&Young konzultantima „značajno doprinosi ubrzanju obrade zahtjeva za isplatu naših korisnika“, a „Ministarstvo i Agencija će za plaćanja na sve moguće načine, putem osiguranja većeg broja zaposlenih i putem usluga vanjskih stručnjaka, ubrzati tijek obrade i kontrole provedenih postupaka javne nabave za više od 500 projekata koji se financiraju iz Programa ruralnog razvoja.“

S obzirom da smo pitali kako je moguće da zaposlenici Agencije koji imaju 30 posto veće plaće od zaposlenika u drugim agencijama i ministarstvima ne mogu svladati materiju, te je potrebno angažirati i stručnjake iz privatnog sektora, odgovoreno nam je da su plaće zaposlenika Agencije uređene „Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, pri čemu zaposlenici, kao i u drugim agencijama i ministarstvima koji rade na upravljanju, provedbi i nadzoru korištenja ESIF instrumenata, imaju posebne koeficijente složenosti.“

Naglašeno je da većina sličnih agencija u EU također ima veće plaće, što je jedan od alata tzv. retention policy, čiji je cilj smanjiti fluktuaciju zaposlenika, te time osigurati pravodobnu isplatu sredstava. Iz ureda ministrice Vučković je naglašeno da je Hrvatska ugovorila 97 posto sredstava iz Programa ruralnog razvoja 2014.-20., te isplatila 74 posto i tako se svrstala na peto mjesto na rang listi isplata iz Europskog poljoprivrednog fonda.

No, činjenica je da Agencija ima zaposlenika više nego ikada, a sada su i prvi put u povijesti Agencije uz sve postojeće zaposlenike i 200 osoba certificiranih za javne nabave, angažirali još i vanjske konzultante. Nije to učinjeno nikada ranije, pa ni u razdobljima kada su vođeni veći i kompleksniji poslovi, a bilo je i godina s mnogo većim brojem prijavljenih investicijskih projekata – sve je ranije svladavano „unutar kuće“. Nije poznato je li ministrica Marija Vučković dobila za ovaj projekt angažmana vanjskih stručnjaka zeleno svjetlo premijera ili se radi o njezinom autonomnom potezu, no nema sumnje da je ionako skupa Agencija ovim zahvatom još više - poskupjela.