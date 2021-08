Ovo je ljeto Europi donijelo krajnosti: njeni sjeverni i središnji dijelovi bili su pogođeni nezapamćenim poplavama, dok su jugom harali i još haraju podjednako nezapamćeni požari uz rekordno visoke temperature. Mnoge stoga zanima kakva nas čeka jesen i hoće li ekstremni vremenski uvjeti preći i na to godišnje doba.

Prognostičari američkog meteorlološkog servisa AccuWeather objavili su vremensku prognozu za jesen. Po njihovoj prognozi, obrazac La Niña koji se razvija na Pacifiku, a utječe na vrijeme diljem svijeta, bit će pokretačka snaga i za cijelu jesen koja službeno počinje jesenskim ekvinocijem 22. rujna.

Olakšanje za dijelove Europe pogođene poplavama

Oni ističu kako će olujni trag koji je dominirao sjevernim dijelom kontinenta postupno se pomicati južnije. To će biti olakšanje za dijelove Njemačke, Belgije, Nizozemske, Luksemburga i sjeveroistočne Francuske koje su u srpnju bile najviše pogođene poplavama. Na tim područjima u jesen će prevladavati sušniji uzorak.

Temperature će u tom području Europe tijekom jeseni biti gotovo normalne i ondje se ne očekuju toplinski valovi. Normalne visoke temperature u ranu jesen se krećju od 21 do 23 Celzijeva stupnja te od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva u kasnu jesen.

Prema AccuWeatheru, olujni obrazac će, prije nego što se posve premjesti na jug, zadržati se iznad Irske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Preko Atlantika stižu tropske oluje

Prošle godine sve su se tropske oluje raspršile prije nego što su stigle do Europe. No, prognostičari AccuWeathera upozoravaju da ove godine to neće biti tako. S temperaturom površine mora za 2 do 5 Celzijevih stupnjeva iznad normale stvara se dovoljno energije za održavanje tropskih obilježja koja se kreću kroz regiju.

"Stoga se očekuje da će jedan do tri tropska udara doći u Europu u narednim mjesecima", rekao je Tyler Ross, član AccuWeatherovog međunarodnog tima za dugoročno prognoziranje.

On napominje da bi tropske oluje ovoga puta mogle preživjeti put preko Atlantika i početkom jeseni doći do kontinenta, najvjerojatnije do Irske, Škotske, Walesa i sjeverne Engleske. No, kako se olujni trag bude pomicao prema jugu do konca listopada i studenog mogao bi se prebaciti na jug, do sjeverozapadne Španjolske i Portugala.

Južna Europa na udaru medicanea

No, La Niño bi mogao tijekom jeseni i zime donijeti sezonu olujnih vjetrova u zapadnoj Europi. Njima bi najviše mogla biti pogođena područja sjeverozapadne, a zatim jugozapadne Europe. Očekuje se da će temperature tijekom jeseni biti u granicama normalnih, bez toplinskih valova - kažu stručnjaci iz AccuWeathera.

Međutim, južna Europa mogla bi biti na udaru snažnih oluja. Razvoj tih oluja ondje može dovesti do razvoja medicanea, pojave koja nastaje kada se netropska oluja hrani toplim vodama Mediterana i razvija karakteristike tropske oluje. Iako su medicanei kratkotrajni, mogu donijeti obilne oborine i lokalno snažne udare vjetra.

Sredinom kolovoza temperature površine mora u istočnom Mediteranu su bile 3 do 4 stupnja iznad normalne pa se razdoblja obilnih oborina mogu proširiti i na jug Italije te Balkan, osobito krajem listopada i studenog.

Iznadprosječne temperature, požari i poplave

Prema AccuWeatheru, u većem dijelu Europe ove jeseni temperature će biti iznadprosječne, a u istočnim dijelovima Europe vrućine će potrajati i nakon ljeta. Od Švedske do sjeverne Ukrajine i zapadne Rusije u većem dijelu rujna, listopada i studenog temperature će ostati iznad uobičajenih. Najviša prosječna temperatura u istočnoj Europi je između 18 i 21 Celzijev stupanj početkom rujna, a zatim pada na oko 0 stupnjeva do kraja studenog. Na Balkanu i u Grčkoj u istom razdoblju normalne temperature padaju s 29-32 stupnja na 16-21 stupanj.

Također, očekuje se da će intenzivnija ljetna vrućina potrajati u južnoj Italiji i na Balkanu, posebno početkom jeseni. Jezgra topline zadržat će se na Balkanu i u Grčkoj, gdje će tijekom prve polovice jeseni biti mogući i toplinski valovi. To znači da bi se požari koji sada haraju dijelovima Balkanskog poluotoka mogli nastaviti i u jesen.

Oluje s Mediterana mogu povremeno donijeti kratka olakšanja od vrućine, a potkraj listopada i početkom studenog očekuju se obilnije oborine. One bi mogle zaprijetiti poplavama koje bi se proširile iz Italije na područje Balkana.