Vlada je nešto ranije nego inače, oko 9 sati, započela svoju redovitu sjednicu. Na njoj je, uz već uobičajena izvješća o aktualnoj situaciji s koronavirusom i potresom, na redu bilo i nekoliko važnih zakona i odluka.

Tako je donesen zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda, ali i izmijenjena Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti covid-19.

Uz to, bilo je govora i o prijedlogu Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, ali i brojnim drugim dokumentima i aktima.

Premijer Andrej Plenković je zahvalio svima koji su predano radili na Nacionalnom planu za otpornost i oporavak, jer je Europska komisija u kratkom roku islatila 6,14 milijardi eura predujma za pokretanje svih projekata, vrijednih 47,5 milijardi bespovratnih sredstava. Vjeruje da će kroz zelenu i digitalnu tranziciju te obnovu nakon potresa krenuti na snažan put ekonomskog oporavka.

Čestitao je ministru Grliću Radmanu i ostalima koji su radili na tome da SAD uključi hrvatske građane u program izuzeća od viza. "To je snažan signal partnerstva i nove vrste odnosa sa SAD-om i to je novi nivo sigurnosnih pitanja. To je zak da je Hrvatska, kao članica EU i NATO-a te kandidatkinja za Šengen, ispunila sva pitanja. Vjerujem da će se to odraziti i na ekonomska pitanja".

Ministru Aladroviću je zahvalio na radu s umirovljenicima. Ovih dana će otvoriti i novi rok za covid-dodatke. Ministrici Brnjac je zahvalio na vrlo uspješno organiziranim aktivnostima u tjednu sporta.

Gradu Bjelovaru je čestitao na otvaranju Muzeja u počast zbivanjima u Domovinskom ratu. Premijer se susreo s velikim muftijom Islamske zajednice u BiH, koji je bitna poveznica suradnje u BiH.

"U nekoj smo umjerenoj fazi stabiliziranja broja novozaraženih. Važno je da je 50,6 posto odrasle populacije potpuno cijepljeno, da je 54 posto jednom dozom. Apeliramo na starije od 65 da se cijepe, oni su najugroženiji. Pozivamo ih da iskoriste sve mogućnosti i da se zaustavi širene bolesti. Putem inicijative Global Citizen donirali smo još 200.000 doza cjepiva", rekao je Plenković.

Vlada je pripremila izmjene Zakona o obnovi koji će ići u porces javnog savjetovanja, a nakon toga ide na Vladu i u proceduru u Sabor. Vjerujemo da će te izmjene ubrzati obnovu. Imamo dosta sredstava, ključno je snažno krenuti u proces obnove, dodao je.

Ministar Tomo Medved izvijestio je da u nekonstrukcijskoj obnovi nominirano 1699 obiteljskih kuća. Dosad je uveden rad na 711 kuća, obnovljene su 552 kuće, na današnji dan se radi n 159 kuća, a nagažirano je 39 kuća. Kod konstrukcijske obnove radi se na 144 kuće i prijekti za 144 tipske kuće. Tijekom rujna bio je otvoren javni poziv za gradnju zamjenskih kuća. 40 tvrtki je zainteresirano. U gradnji zamjenskih stambenih zgrada, s ukupno 737 zamjenskih stanova, zaprimljeno je 9 ponuda, a do kraja rujna će se završiti postupak zaprimanja projektne dokumentacije. Dosad je uklonjeno 366 objekata, a 13 je trenutno u postupku uklanjanja. Do 30.9. je otvoren je navni poziv za financiranje najamnine osobama s pogođenim područjima.

Zahtjeve za beskamatne pozajmice iskazali su Grad Zagreb i Sisačko-moslavačka županija sa 150, Zagrebačka s 20 i Krapinsko-zagorska s 10 milijuna kuna.

Ministar Beroš je izvijestio da je u svijetu broj slučajeva zaraze premašio 233,8 milijuna, a preminulih je 4,8 milijuna. Zabilježeno je 1710 novozaraženih u Hrvatskoj, udio novozaraženih je 17,68 posto. Nabolničkom liječenju je 745 osoba, a na respiratoru je 99 osoba. Udio hospitaliziranih na respiratoru nikad nije bio veći, roteklih dana je bilo 14 posto.

patronažen sestre su kontaktirale više od 5000 ljudi, a broj cijepljenih u zdravstvu bliži se 70 posto. HZJZ je jučer objavio preporuke o korištenju covid potvrda za medicinsko i drugo osoblje te pacijente, ali i preporuke za učenike koji su tijekom zaraznosti bili na nastavi.

"Covid potvrde nisu same sebi svrha. One omogućavaju siguran nastavak rada u zdravstvenim ustanovama. Jedina etiketa bit će sigurnost. To je orivremena mjera, ali će epidemiološka situacija odrediti koliko će ona trajati. Pozivam sve građane da donesu odluku na temelju zdravstvenih i stručnih činjeica i da se cijepe", poručio je Beroš.

"Od zadnje sjednice Vlade doneseno je 8 novih odluka. Od 4. 10. uvedene su tri nove odluke o korištenju covid potvrde, odnose se za testiranje zdravstvenih i socijalnih djelatnika, uz obvezno testiranje najmanje dvaput tjedno. Covid potvrdu ili neki drugi opravdani dokaz trebaju pokazati predstavniku poslodavca", poručio je Božinović i otkrio tko može podnijeti i druge dokaze osim covid potvrde.

"U iznimnim slučajevima, druge dokumente ili covid potvrdu pacijenti ne moraju pokazati na primarnoj razini zdravstvene zaštite i pri hitnim slučajevima. Ostale odluke se odnose na prelazak graničnih prijelaza, gdje se rok cijepljenja i preboljenja produljuje na 365 dana. Ostale odluke se tiču javnih okupljanja, rada trgovina...

Predlaže se izmjena Zakona o obveznim odnosima gdje je redefinirana definicija nedostatka stvari, produljuje se i rok utvrđivanja te pravo kupca na prijavu problema te pravo prodavatelja da odbije ukloniti nedostatak ako je on skuplji od proizvoda. Prijedlog je prihvaćen.

Hrvatska je u plusu više od 50 milijardi kuna otkad smo u EU i onoga što smo uplatili u proračun, što je normalno za nove članice, a covid nam je donio i još 9,5 milijardi iz instrumenta europske kohezije, poručio je Plenković.

Ministar Ćorić je objasnio postupak koje zemlje članice trebaju obavijestiti EK i druge članice o notificiranju o tehničkim propisima. Sada je potreba da se to umjesto uredbom definira zakonom, čime bi se potaklo aktivnije sudjelovanje zainteresirae i stručne javnosti, što je prihvaćeno.

Ministar Fuchs je predstavio prijedlog zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. To je stožerna insituticija za financiranje znanstveno-istraživačke djelatnost. Fuchs je rekao da je postojeći Zakon zastario te ne odgovara drugim zakonskim propisima. Novi prijedlog je ključna točka reformi definiranih u NPOO-u s ciljem podizanja inovativnosti u RH. Propisano je i tko prpvod nadzor na d radom Zaklade, ali i tko ju predstavlja u ime RH. S ciljem povećanja transparentnosti financiranja projekata, predlaže se formiranje Odbora za prigovore. Predloženo je da Zaklada stekne status proračunskog korisnika. Vlada je prihvatila ovaj prijedlog.

Novi rok za covid dodatke

Prijedlog zakona o sprečavanju posljedica cijena građevinskih materijala predstavio je ministar Ćorić. Poštujući odredbe Zakona o javnoj nabavi, naručitelji imaju pravo pristupiti izmjenama ugovora do mjere u kojoj je to opravdano. Pozvani su na analizu tržišnih cijena za neobavljene projekte, a čiji iznosi su različiti za više od 10 posto. Mogu se uvresti i promjenjive cijene materijala, kako bi se ublažile posljedice. zaključak je prihvaćen.

Državni tajnik Jelić je govorio o odluci o jednokratnoj isplati covid-dodatka za korisnike inozemnih mirovina. Pojedini korisnici do 30. lipnja 2021. nisu dostavili dokaze o inozemnoj mirovini. Pošto se radi o većem broju, otvoren je novi rok do 30.11., čime će se ponovno uspostaviti okvir za isplatu. Vlada je prihvatila odluku.

Ministar Beroš je opisao sporazum o prethodnoj kupnji za razvoj, proizvodnju i opskrbu između EK i tvrtke Novavax. RH je naručila 198.000 doza njihovog proteinskog cjepiva. Sredstva su osigurana iz državnog proračuna. Vlada je prihvatila prijedlog da se ministar zdravstva ovlasti za potpis tog sporazuma.

Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Vijetnamu u vidu 40.000 doza cjepiva komentirao je ministar Grlić Radman rekvaši da se Hrvatska pokazala kao odgovoran član međunarodne zajednice.

Proslava 30 godina od međunarodnog priznanja

Iduće godine Hrvatska slavi 30 godina od uspostavljanja međunarodnih odnosa i međunarodnog priznanja. Središnje obilježavanje se održava u Zagrebu 14. i 15. tijela. Potrebno je osnovati međuresornu radnu skupinu za organizaciju, pripremu i održavanje obilježavanja. Oba prijedloga su prihvaćena.

Vlada je donijela odluku o kreditnom jamstvu od 150 milijuna kuna Općoj bolnici Pula za gradnju, uređenje i opremanje novog objekta. Ugovor je potpisan s Erste bankom, a bolnica je potom zbog produljenja radova zatražila aneks ugovora. Ministarstvo zdravstva predlaže izmjene odluke o kreditnom jamstvu, jer je to preduvjet za sklapanje ankesa ugovora između bolnice i Erste banke. Ministarstvo ima nešto više od 2 milijuna kuna za otplatu tog zajma, dok se preko 140 milijuna kuna treba izdvojiti iz državnog proračuna, što je i prihvaćeno.

MUP želi prodati rahodovani policijski brod Sv. Mihovil za 2,8 milijuna kuna, što je prihvaćeno. Upravno vijeće HZZO prihvatilo je izmjene Statuta, kojima su izmijenjeni kriteriji za odabir zaposlenika u informatičkom sektoru te izmjene u tituliranju pomoćnika. Vlada je i to prihvatila.

Ministarstvo kulture je prihvatilo jedan amandman u prijedlogu Zakona o autorskom pravu te 7 amandmana oporbe u Zakonu o elektroničkim medijima, što je Vlada odobrila.

Ministrica Tramišak je izvijestila o učincima provedbe Zakonom o otocima u prošloj godini. Time je obuhvaćeno 3,826 milijuna kuna, od čega 3,5 milijarde europskih bespovratnih sredstava. U prošloj su godini ulaganja u otoke u odnosu na 2019. povećana za 29 posto, najviše u energetici, prometu i zapošljavanju. U financiranje je bilo uključeno 75 državnih tijela. Izvješće je prihvaćeno.