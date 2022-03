Željko Reiner, potpredsjednik Sabora iz redova HDZ-a, koji je u svojoj dugogodišnjoj političkoj karijeri bio i ministar zdravstva i predsjednik Sabora, za većinu je prije svega političar i manje je poznato da se on svih ovih godina i dalje primarno držao zdravstvene struke. I iz njegove imovinske kartice je vidljivo da on nije konzumirao plaću potpredsjednika Sabora, nego se odlučio za kombinaciju - primao je plaću kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ( 14 031 kuna neto) i kao liječnik na KBC Zagreb (14 493 kuna neto) – a to je mjesečno donosilo 28.524 kuna neto, što je više od plaće premijera. Dakako, k tome treba pridodati i honorare od predavanja i drugih aktivnosti, koje su također navedene u imovinskoj.

No, daleko od očiju javnosti dogodila se značajna promjena u karijeri istaknutog seniora HDZ-a, koja će nesumnjivo imati i posljedice na prihode. Net.hr je saznao da je Željko Reiner izgubio status redovnog profesora na Medicinskom fakultetu, i uskoro gubi i sva prava i povlastice tog statusa – a o tome su velikom većinom glasova odlučili njegovi dugogodišnji kolege, predavači s Katedre za internu medicinu.

Karijera započela osamdesetih godina 20. stoljeća

Reiner, rođen 1953. godine, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1976. godine, magistrirao je 78., a 1982. doktorirao. Specijalizirao je internu medicinu u KBC Sestre milosrdnice, i u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu u Njemačkoj. Sredinom osamdesetih bio je i na usavršavaju u SAD, a već 1986. godine je izabran za docenta, a 1988. godine i za redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1997. je „redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju“. 1990. je izabran za člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2006. je redoviti član HAZU.

HDZ-u se priključuje ranih devedesetih, a u njegovoj biografiji je navedeno da je i od prvih dana sudjelovao „kao dragovoljac u Domovinskom ratu kao član Glavnog sanitetskog stožera u kojem je najprije bio pomoćnik zapovjednika zadužen za edukaciju, a zatim za medicinske kadrove.“ U stručnoj biografiji se navodi da je redovno objavljivao znanstvene radove, da je uredio 28 stručnih knjiga, te da je autor brojnih poglavlja u udžbenicima.

Bio je aktivan u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, od 2012. do 2016. godine bio je jedan od samo šest članova Upravnog odbora Svjetske udruge za aterosklerozu (International Atherosclerosis Society – IAS) u kojem je predstavljao čitavu Europu. Za Europsku komisiju bio je recenzent znanstvenih projekata u sklopu FP 6 i FP 7 predloženih za financiranje Europskoj uniji.

U KBC Zagreb (Rebro) on je i dalje pročelnik Zavoda za metabolizam, a predstavljen je kao specijalist internist, s užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije, no, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta više definitivno neće predavati. Je li se došlo do zaključka da akademik Reiner ne može više sve svoje obaveze, i političke i liječničke, obavljati kvalitetno kao nekada? Ili je možda došlo do kakvih razilaženja među moćnim liječničkim lobijima? No, i na KBC Rebro i na Medicinskom fakultetu dominira HDZ liječnički lobi, a nalazimo čak da je akademik Reiner bio član povjerenstva za obranu doktorata dr. Mislava Hermana, predsjednika zagrebačkog HDZ-a, kada je on u lipnju 2021. branio svoj doktorat, da se može smatrati da je i dalje pripadnik kruga najutjecajnijih HDZ-ovih liječnika.

Ima više od 65 godina, ali...

Iz dekanata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu primili smo odgovor na naš upit u kojem je pojašnjeno da je akademik Reiner „izabran u zvanje redovitog profesora-trajno zvanje“ te da je s njim sklopljen ugovor o radu do kraja ove akademske godine, do 30. rujna 2022. godine. S obzirom da je Net.hr imao informaciju da su predavači s Katedre za internu medicinu – kojih je više od 50 – velikom većinom glasali protiv produljenja ugovora akademiku Reinera, dobili smo odgovor da je prema Odluci Fakultetskog vijeća o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i nastavnicima nakon 65 godine života, od 31. ožujka 2021., Katedra za internu medicinu na svojoj sjednici donijela odluku da se ne pokreće postupak produljenja ugovora o radu za nastavnike Katedre koji su navršili 65 godina života.

„Slijedom takve Odluke se postupci za produljene ugovora o radu obustavljaju“, odgovoreno nam je iz ureda dekana dr. Slavka Oreškovića. No, isto tako, moglo se dogoditi da takva odluka ne bude donesena, te da se akademiku Reineru produži status – ali po svemu sudeći prevagnulo je raspoloženje da ga se ipak „gurne“ u mirovinu. Naime, akademik Reiner sada ima već 69 godina, no i dalje radi i kao potpredsjednik Sabora i kao liječnik, a kao profesor će raditi samo do rujna 2022. – a onda se rastaje od tog statusa. Kako je moguće da je samo prestar za profesuru, a nije prestar za posao liječnika u bolnici?

Smjena generacija u HDZ-ovom liječničkom lobiju?

Je li mu možda presudilo to što je sve teže bilo kombinirati politiku, liječničke i nastavničke obaveze? Ili je ipak stao na žulj nekome od moćnijih igrača u HDZ liječničkom lobiju? Jedan od naših sugovornika iz liječničkih krugova kaže da bi bilo pretjerano donositi takve zaključke. „Reiner je jednako kao i mnogi drugi hrvatski političari-liječnici, neovisno o tome iz koje stranke dolaze, uspijevao kombinirati sve svoje obaveze, manje ili više uspješno. Prije bismo mogli reći da se radi o – smjeni generacija. HDZ-ov liječnički lobi je još uvijek dominantan, ali i u njihovim redovima dolazi do smjene generacija i otvaranja prostora za „nove snage“.“, kratko je komentirao naš sugovornik iz zagrebačkih liječničkih krugova koji je inzistirao na anonimnosti.

Uputili smo upit i potpredsjedniku Sabora Reineru kako komentira gubitak statusa redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i kakvi su mu daljnji planovi, no nismo dobili odgovor do objave teksta. Nakon gubitka statusa profesora, Reiner će, dakle, izgubiti i plaću od 14 tisuća neto koju je do sada primao od Fakulteta, no, ostaje mu plaća iz KBC Zagreb, a može se „prebaciti“ i posve na plaću potpredsjednika Sabora. Model će biti vidljiv u imovinskoj kartici u jesen 2022., a tada će biti vidljivo je li akademik Reiner zbog prisilnog „umirovljenja“ na Medicinskom fakultetu doživio i smanjenje u rubrici prihodi, ili će i dalje uspijevati iskombinirati iznadprosječno visoka primanja.