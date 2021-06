Gripa, jedan od glavnih problema javnog zdravstva u današnjem industrijaliziranom svijetu, pri samom je vrhu ljestvice bolesti visokog postotka smrtnosti. U razdoblju kada vlada gripa bolnice su pretrpane a poslodavci nemoćni i nezadovoljni zbog praznih radnih mjesta

Gripa ili influenca, infekcija je respiratornog trakta uzrokovana virusom gripe. Prenosi se kapljicama i to, uglavnom, od bolesnika u prvim danima oboljenja. Zarazu obično šire naoko zdravi ljudi. Najčešće se javlja zimi, kad su ljudi više okupljeni u grupama i zatvoreni u kućama pa je širenje zaraze posljedica izravnih dodira.

Od trenutka zaraze do prvih znakova bolesti prođe obično dva dana. Bolest počinje naglim osjećajem slabosti, glavoboljom i bolovima u čitavom tijelu. Temperatura raste na 39 do 41 stupanj C. Kod normalnog toka bolesti tako visoka temperatura traje dva do tri dana, nakon čega počinje opadati, a nakon 6 do 7 dana dolazi u prirodno stanje.

Nakon tri do četri dana trajanja bolesti, pojavljuje se pojačano izlučivanje iz nosa, začepljenje nosa, promukli glas, grebanje u grlu i suhi kašalj.

Većina ljudi uspije preboliti gripu u potpunosti već nakon jednog ili dva tjedna, ali kod nekih ljudi razviju se ozbiljne i po život opasne medicinske komplikacije, kao što je pneumonija.

Godišnje prosječno od gripe umre više od 20.000 ljudi u cijelom svijetu a više od njih 100.000 ih završi u bolnici. Komplikacije povezane sa gripom mogu se pojaviti u bilo kojem životnom razdoblju, a učestalije su kod onih koji boluju od neke kronične bolesti.

Oboljelog od gripe potrebno je odmah odvojiti od zdravih ljudi, pogotovo od djece.

