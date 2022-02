Mirko Batarelo, poznati zagrebački odvjetnik, umro je u svibnju prošle godine, četiri mjeseca nakon što je prilikom pokušaja očitanja brojila za struju pao u svom uredu, teško se ozlijedio, te je odvezen na hitni prijem Kliničkog-bolničkog centra Sestre Milosrdnice. „Bili su to mjeseci mučenja i za njega i za obitelj. Bio je oduzet od vrata na niže, nije mogao micati rukama ni nogama, jedva je govorio. Patio je. Čovjek koji je bio vitalan i pun snage nije mogao više ništa.“, prisjeća se tih mjeseci njegova kćerka Jasna Batarelo Zorica koja je odmah nakon prvog bolničkog zbrinjavanja posumnjala da u KBC Sestre milosrdnice nisu postupili profesionalno, jer su čovjeka u dobi od sedamdeset godina, nakon pada s velike visine i evidentnih ozljeda, nakon RTG pretrage vrata - opremili doma.

Mirko Batarelo je trpio snažne bolove, pio analgetike, ali treći dan nakon ozljede posve je klonuo i opet ga je hitna odvezla u KBC Sestre milosrdnice, gdje su tek nakon lutanja i sumnji na infarkt i moždani udar otkrili da je stradala vratna kralježnica, te je prebačen u Traumatološku bolnicu i operiran. Ali prekasno. Ostao je oduzet od vrata na niže. Obitelj stradalog Mirka Batarela krenula je odmah u potragu za istinom, a Net.hr je u travnu 2021. pisao o pokušajima kćeri, Jasne Batarelo Zorica, da utvrdi jesu li liječnici u KBC kod onog prvog prijema oca postupili kako treba.

Obraćala se i ministru Viliju Berošu, i svim nadležnim institucijama, a podnijela je i kaznenu prijavu protiv liječnika koji su primili njezina oca na hitnom odjelu bolnice. No, ni godinu dana kasnije Jasna Batarelo Zorica ne uspijeva istjerati na čistac istinu i odgovore na pitanja koja se tiču svih građana.

"Suočavam se s očiglednim pokušajima da se slučaj zataška. Dolaze nam nalazi vještaka koji očito žele pogodovati svojim kolegama i nije ih briga za prava pacijenata. Oni koji bi trebali istražiti ovakve slučajeve odugovlače, ne žele dati precizne odgovore. Ministar Beroš ne želi odgovarati na upite. Pred čovjekom koji želi rasvijetliti jesu li liječnici postupili ispravno ili su bili neprofesionalni i neodgovorni i kockali se tuđim životom – stvara se neprobojni zid. Ali ja neću odustati. Jedino što još mogu učiniti za pokojnog oca jest izboriti se za istinu jesu li mu mogli i trebali pomoći i natjerati sustav i odgovorne liječnike da više nikada ne ponove istu grešku na nekome drugome.“, govori za Net.hr Jasna Batarelo Zorica.

Osiguranje utvrdilo: Pogreška bolnice

Jedino je osiguravateljska kuća bila brza i jasna. Nasljednici Mirka Batarela ishodili su nagodbu s osiguravateljem bolnice, Croatia osiguranjem, a u toj je nagodbi nedvosmisleno navedeno da je KBC Sestre milosrdnice „profesionalno odgovorna“.

„19. siječnja 2021. došlo do nezgode koju je prouzročio Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice koji ima ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti kod Croatia osiguranja…. Kao i da je u spomenutoj nezgodi došlo do nastanka štete koja se sastoji od neimovinske štete Mirka Batarela“, sve s osnova police odgovornosti broj….i to za „profesionalnu odgovornosti za djelatnosti“, navedeno je, između ostalog u tekstu nagodbe.

A Croatia osiguranje na tu je nagodbu i isplatu štete pristala, dakako, tek nakon ozbiljnog vještačenja ovlaštenog sudskog vještaka.

No, na sudskim instancama, u DORH-u, pa i u Liječničkoj komori – postupci gotovo uopće ne napreduju. U tužbi pred Općinskim sudom u Zagrebu tužena bolnica, upozorava Jasna Batarelo Zorica, nudi saslušanje stručnjaka, liječnika koji radi u privatnoj poliklinici predstojnika Klinike za spinalnu kirurgiju KBC Sestre Milosrdnice gdje je njezin otac trebao biti zbrinut da je pregled nakon hitnog prijema bio profesionalno napravljen. Iz Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu koje je preuzelo slučaj stiglo je pak vještačenje na uvid podnositeljici kaznene prijave – koje je šokantno površno. Liječnik koji je vještačio za DORH, govori o „padu sa stolca“ i zaključuje da su poštivani svi zdravstveni protokoli i propisi, da se poduzelo sve da ne dođe do smrtnog ishoda.

Podnesak na vještačenje

Sudeći po vještačenju koje je za DORH pripremio medicinski vještak, on uopće nije detaljno razmotrio okolnosti u kojima je došlo do ozljede. Naime, Mirko Batarelo nije pao sa stolca na kojem je sjedio, nego je pao s velike visine. „Radilo se o padu s visine čovjeka starog preko 70 godina, težine preko 100 kilograma, i skandalozno je kako se olako prelazi preko te činjenice“, kaže kćer nastradalog.

„Liječnici su na prijemu utvrdili SAH (subarahnoidalna hemoragija, ili krvarenje u likvorski prostor, op.a.). U kaznenoj prijavi nismo problematizirali toliko pitanje te dijagnoze, ali svaki laik, kamoli neurolog, zna da je SAH suštinski smrtonosna dijagnoza.(…) Postavlja se pitanje je li se takvog pacijenta uopće zbog takve dijagnoze smjelo pustiti iz bolnice istog dana. Naravno vještak na takvo pitanje nije odgovorio, a bilo bi zanimljivo vidjeti gdje i u kojoj literaturi piše da se čovjek s dijagnozom SAH, odmah otpušta iz bolnice“, stoji u podnesku koji je prijaviteljica uputila Općinskom državnom odvjetništvu nakon što je primila nalaz vještaka.

Medicinski vještak kao da ne želi iščitati iz medicinske dokumentacije da je Mirko Batarelo dva dana nakon onog prvog prijema opet vraćen u istu bolnicu i da je tada dijagnosticiran prijelom vratne kralježnice. Tada, nakon dva dana, 21. siječnja 2021., je dijagnosticiran, jer je vratna kralježnica snimljena CT uređajem“, kaže Batarelo Zorica i pita se zašto takva pretraga nije napravljena prvi dan.

CT treći dan - prekasno

„Treći dan kada je Batarelo primljen ponovno u bolnicu, kada mu se zdravstveno stanje pogoršalo, nekome je iz ove elitne bolnice palo na pamet sačiniti CT snimanje vratne kralježnice i sve je odmah bilo jasno. No na žalost takva dijagnoza, nakon tri dana je bila prekasna, i sve nakon toga što se vršilo je bilo samo održavanje na životu bez ikakvih izgleda, na pozitivan ishod“, stoji i u pisanom očitovanju na vještačenje DORH-a.

Jasna Batarelo Zorica upozorava u svom očitovanju DORH-u da nakon vještačenja i dalje nema odgovora na brojna pitanja. „Kako je to nastala ozljeda zbog koje je oštećenik u konačnici umro? Može li se iz medicinske dokumentacije isključiti da je kod oštećenika prilikom prvog prijema u KBC „Sestre Milosr4dnice“ 19. siječnja 2021. postojala fraktura vratne kralježnice? Kako prema pravilima struke treba postupiti u situaciji kada se ne može RTG uređajem utvrditi, odnosno isključiti, postojanje frakture vratne kralježnice, a sumnja u mogućnost takvog prijeloma očito postoji, jer da ne postoji ne bi niti RTG snimak bio izvršen, ili doista ne treba učiniti bilo što jer postoje degenerativne promjene koje ometaju očitanje snimke?

Ako je već snimljen mozak CT uređajem, koliko je napora trebalo izvršiti da se u istom momentu snimi i CT vratne kralježnice? Kako tumači da je obavljenim snimanjem 21. siječnja 2021. dijagnosticiran prijelom vratne kralježnice, i zbog čega je to snimanje uopće izvršeno tri dana nakon pada, ako je ono što je 19. siječnja 2021.g. bilo sasvim u skladu s pravilima struke?“, redaju se pitanja u dopisu kćeri danas pokojnog odvjetnika.

Ministar ne odgovara, Komora još proučava slučaj

Na brojna pisma koja je uputila ministru Viliju Berošu, Jasna Batarelo Zorica danas više ne dobiva nikakve odgovore. S obzirom da je i Net.hr kada je prvi puta pisao o slučaju Batarelo poslao upit ministru Berošu, a on je tada – u travnju 2021. – odgovorio da je zatražena medicinska dokumentacija od KBC Sestre milosrdnice, te je ona „dopisom od 22. veljače 2021. proslijeđena Hrvatskoj liječničkoj komori radi dobivanja stručnog mišljenja o provedenom liječenju.“.

Odgovoreno nam je da će „po zaprimanju stručnog mišljenja“ obavijestiti kćer stradalog. S obzirom da je prošlo gotovo godinu dana od slanja dopisa ministra Beroša Liječničkoj komori, zatražili smo odgovor i na njihovoj adresi, te nam je pisanom dopisu odgovoreno da je slučaj preuzelo Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor HLK-a (kojeg predvodi doc. dr. sc. Jadranka Pavičić Šarić, liječnica s KB Merkur u Zagrebu).

„U izradi ovog stručnog mišljenja Povjerenstvo je smatralo nužnim zatražiti dodatna ekspertna mišljenja liječnika određenih specijalizacija koji nisu stalni članovi ovog Povjerenstva. Povjerenstvo HLK-a je također u nekoliko navrata zatražilo od Ministarstva zdravstva dopunu medicinske dokumentacije pacijenta. Povjerenstvo HLK-a će ubrzo Ministarstvu zdravstva uputiti stručno mišljenje o postupku liječenja ovog pacijenta, te stoga HLK-a ne može davati podatke o sadržaju samog mišljenja.“, navedeno je u odgovoru iz Liječničke komore.

Drugim riječima, ni godinu dana nakon incidenta u bolnici, Hrvatska liječnička komora nije u stanju utvrditi je li postupak prema ozlijeđenom odvjetniku u bolnici bio profesionalan ili nije. Nisu poznata ni imena eksperata-liječnika koji su dodatno uključeni, te nije moguće procjenjivati jesu li doista nezavisni ili nisu.

„Na žalost, suočavamo se s time da su mnogi liječnici spremni pomoći u zataškavanju neprofesionalnih postupaka svojih kolega. Oni se drže jedni drugih, tko zna kakve su tu usluge jednih prema drugima. A mi smo mala sredina. I to je problem zbog kojeg imamo tako malo riješenih slučajeva, razotkrivenih pogrešaka liječnika i nepravde prema pacijentima i njihovim obiteljima. Bez kazni neće biti pomaka naprijed. Zataškavanje koje je u Hrvatskoj veliki problem neće dovesti do bolje i odgovorne zdravstvene usluge. No, ja neću odustati. Tražiti ćemo inozemne vještake. I istjerati ćemo ovu situaciju na čistac.“, odlučna je kćer preminulog odvjetnika Batarela.