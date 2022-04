Na web stranici Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) izvijestili su da je u utorak, 5. travnja, Europski parlament s 403 glasa „za“, 166 „protiv“, te 58 suzdržanih, donio odluku o ulasku u pregovore s vladama EU, pa tako i s Vladom RH, o prijedlogu Komisije za direktivu o transparentnosti plaća koja bi trebala značiti značajan korak naprijed u izjednačavanju plaća žena i muškaraca za isti rad.

U toj Direktivi zahtijeva se, naime, da poslodavci u EU koji zapošljavaju najmanje 50 radnika moraju otkriti informacije koje će olakšavati uspoređivanje plaća radnika koji rade kod istog poslodavca, a nakon što postane vidljivo tko je koliko plaćen, te ima li tragova diskriminacije prema spolu - aktivirati će se alati za izjednačavanje. A koliko je problem nejednakih plaća još prisutan u EU upozorili su iz NHS sve hrvatske zastupnike u EU parlamentu i dopisom uoči glasanja. „Načelo jednake plaće za jednaki rad ili rad jednakih vrijednosti sadržano je u Ugovorima od 1957. godine te je dio EU prava. Iako se situacija popravlja, napredak je spor. Tako se u Europskoj uniji u proteklih 10 godina jaz smanjio za malo ispod 3 posto te je, prema podacima Eurostata za 2020. godinu, iznosio I3 posto. Za Hrvatsku je on manji od europskog prosjeka te je iznosio 11, 2 posto.“, navedeno je između ostalog u dopisu. A to znači da su žene u Hrvatskoj prosječno 11 posto slabije plaćene od muškaraca za iste poslove.

HDZ zastupnici i Ladislav Ilčić protiv

No, iako je pokretanje „međuinstitucionalnih pregovora“ o Direktivi o jačanju primjene načela jednakih plaća za jednaki rad dobilo zeleno svjetlo na glasanju u EU parlamentu zbog premoćne većine, zanimljivo je da su se hrvatski zastupnici podijelili. Kako su izvijestili na stranicama Sindikata, glasove ZA su dali zastupnici Flego, Borzan, Jerković, Matić i Picula, suzdržani su bili Kolakušić i Sinčić, a PROTIV – zastupnici Ilčić, Glavak, Ressler, Sokol i Zovko.

Drugim riječima, zeleno svjetlo za pokretanje pregovora o Direktivi nisu dali zastupnici vladajućeg HDZ-a, pa se moglo zaključiti da ni hrvatska vlast nije sklona ovom značajnom koraku naprijed u ravnopravnosti spolova na radnom mjestu. Također, kada se pogleda rezultate glasanja po klubovima zastupnika, vidljivo je da ni Klub europskih pučana nije bio jedinstven, odnosno, da je značajan dio u glasanju bio ZA, a dio, zajedno s HDZ-ovim zastupnicima, odlučno PROTIV.

No, na upit Net.hr-a, Karlo Ressler, zastupnik u EU parlamentu, odgovorio je da se glasalo o proceduralnom pitanju i da se to ne može smatrati odbijanjem same suštine Direktive.

Ressler: Treba izbjeći birokratsko opterećenje

„Europski parlament je na plenarnoj sjednici glasovao o proceduralnom pitanju hoće li se o prijedlogu Direktive odmah započeti pregovori s Vijećem ili će tome prethoditi rasprava na plenarnoj sjednici. Većina Kluba europskih pučana, uključujući i zastupnike HDZ-a, bila je sklonija opciji da se o detaljima ove važne teme odlučuje i na plenarnoj sjednici. HDZ snažno na europskoj i nacionalnoj razini podržava pravo na jednaku plaću žena i muškaraca za jednak rad, kao i uspostavu transparentnosti plaća.“, navedeno je u pisanom odgovoru.

No, saznali smo da HDZ nije u potpunosti suglasan s modelom koji se zagovara. „HDZ smatra da izvorni prijedlog Komisije može na kvalitetniji način postići jednaki cilj - pravo na jednaku plaću - uz izbjegavanje pretjeranog birokratskog opterećenja za male i srednje poduzetnike.“, navedeno je u odgovoru, te je naglašeno da je bilo „ sramotno slušati zvižduke i pogrdne uzvike kolega lijevo-zelenih grupa dok je naša švedska kolegica pokušavala obrazložiti argumente za plenarnu raspravu o temi.“

Mislio je na nastup zastupnice Sare Skyttedal, švedske demokršćanke iz redova Europskih pučana, koja je u svom govoru tvrdila da je ova Direktiva uvod u masovne tužbe zaposlenika u tvrtkama s više od 50 zaposlenih. Pitala je zastupnike što će odgovoriti poduzetnicima koje će tužiti ženske zaposlenice u tvrtkama „u kojima niti nema muških kolega u istom poslu“, ili „kada će druga tvrtka morati plaćati kazne i biti žigosana kao diskriminirajuća prema ženama jer muškarci u drugim sektorima imaju veće plaće“, te je ustvrdila da prijedlog Direktive ne ide u smjeru ravnopravnosti spolova, nego „povećava birokraciju i umanjuje moć socijalnih partnera“. Dok je govorila, na video zapisu njezina govora doista se može čuti da je dio zastupnika – protestirao i zviždao.

Aladrović podržava Direktivu

S obzirom da je značajan dio Kluba zastupnika europskih pučana, zajedno sa zastupnicima HDZ-a glasao protiv, a zastupnik Ressler očito podupire stajalište švedske zastupnice Skyttedal o mogućim problemima za poslodavce, pitali smo i u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi čiji je predstavnik, i to ministar Josip Aladrović osobno, bio krajem prošle godine na sjednici europskog Vijeća (EPSCO) koje je raspravljalo o Direktivi, kakav je stav Vlade RH, odnosno nadležnog Ministarstva – je li Hrvatska spremna ići u model osiguravanja jednakih plaća za jednaki rad neovisno o spolu.

Iz Ministarstva nam je odgovoreno da je ministar Aladrović na sastanku Vijeća EU u prosincu 2021. sudjelovao u ime Republike Hrvatske, te da je „Republika Hrvatska podržala postizanje dogovora o navedenom Prijedlogu direktive, a ministar Aladrović je tom prilikom istaknuo da je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota zagarantiranih Ustavom RH i pozitivnim zakonodavstvom“.

„Naveo je kako smatra da će ovaj Prijedlog direktive učinkovito pridonijeti većoj transparentnosti u određivanju plaća unutar poduzeća i time utjecati da plaće za jednakovrijedan rad muškaraca i žena uistinu budu jednake. Također je naglasio da je posebno važno što su Prijedlogom predviđeni instrumenti kojima se radnicima omogućava učinkovito ostvarenje prava, odnosno zaštitni mehanizmi u slučaju povrede prava.“, piše u odgovoru na upit Net.hr-a iz Ministarstva rada.

Pojašnjeno nam je također da se sada, nakon što je Europski parlament na plenarnoj sjednici donio odluku o stupanju u međuinstitucionalne pregovore o Prijedlogu direktive, „u skorije vrijeme očekuje početak pregovora Vijeća EU, Europskog parlamenta i Europske komisije (tzv. trijalozi) o konačnom tekstu Prijedloga“. Tek po okončanju navedenog postupka tj. postizanju dogovora suzakonodavaca o konačnom tekstu Prijedloga, Direktiva će stupiti na snagu.

Definitivno je jasno da će put do finalnog oblika Direktive još potrajati, unatoč svim deklaratornim zaklinjanjima u ravnopravnost spolova, a sudeći prema držanju zastupnika HDZ-a, biti će zanimljivo pratiti i rasplet kakav „model“ ravnopravnosti na poslu zapravo priželjkuje hrvatska vlast.