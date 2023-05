Odgovorio je i na pitanje o proširenju tramvajske trase, kao i o povezivanju grada sa zračnom lukom u Velikoj Gorici. "Prvi put nakon 20 godina bit će kupljeni novi tramvaji, njih 20. Uvodimo i mogućnost kupovanja karte aplikacijom na mobitelu, koju ćemo predstaviti u ponedjeljak. Prvi put nakon 20 godina izgradit ćemo nove tramvajske pruge, radovi na Heinzelovoj od Ulice kralja Zvonimira do okretišta u Savišću počet će za godinu dana. Pripremamo i projekt u Sarajevskoj, zajedno s državom radit će se nadvožnjak preko cijelog Ranžirnog kolodvora, proširenje ceste i tramvajska pruga do Ranžirnog kolodvora. Planiramo prugu i na zapadu grada, od Ljubljanice do Horvaćanske. Što se tiče željeznice, zajednička radna skupina grada i države radi na povezivanju sa Zračnom lukom. Uskoro će krenuti radovi na tri nova željeznička stajališta - u Ulici grada Vukovara, na Savskom mostu i Trokutu. Ići će se i na premještanje željezničke stanice do kampusa Borongaj te s pješačko-biciklističkim nathodnikom od kampusa Borongaj do Mandlove, a tamo dugoročno planiramo produžiti tramvajsku prugu od Vukovarske do kampusa Borongaj", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.