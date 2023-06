APARTMAN IZ NOĆNE MORE / Platili paprenu svotu za produženi vikend, a kad su došli na lokaciju - šok! Ovakvu plijesan, dlačetine i prašinu ni odred za čistoću ne bi riješio

Pred vama je produženi vikend, stari godišnji, konačno sunčano vrijeme i puno razloga za sreću. Sjeli ste u automobil, upalili radio i uživali na putu do Jadrana. Parkirate automobil, stižete na adresu apartmana, otvarate vrata i dočeka vas - strava i užas. Upravo se to dogodilo jednoj obitelji s četvero maloljetne djece. Dolaskom u Biograd, zatekli su neuredan, neočišćen, pljesniv i prašnjav apartman. "Klasična web prijevara! Jedno na slikama, a drugo u stvarnosti. I to po još kakvoj cijeni! Jer nije još špica turističke sezone...", napisali su i poslali na Facebook stranicu "Halo, inspektore". Ipak, vlasnicu apartmana nisu htjeli javno prozvati te se nadaju kako će apartman očistiti za buduće goste.