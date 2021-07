Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam za N1 je istaknuo kako 'već i vrapci na grani znaju da je sigurnost glavni preduvjet uspješne sezone', a kao primjer kako se može ugroziti turizam navodi Zadarsku županiju

"Dobar primjer je Zadarska županija gdje je 14-dneva kumulativna indicencija preko 200, a znamo da mora biti ispod 50 da neka županija bude na zelenom popisu i da udio testiranih ne smije biti veći od 4%. U Zadarskoj županiji su zabranjena velika okupljanja, a turisti koji se vraćaju kući od tamo moraju prolaziti rigoroznije kontrole. Kada bi se takva situacija proširila na sve druge županije to bi imao razoran utjecaj na turističku sezonu.

Nadam se da se to neće dogoditi i mislim da je cijepljenje oružje broj jedan za borbu protiv toga, ali i odgovorno ponašanje i pridržavanje epidemioloških mjera koje sada već svi jako dobro znamo i da je samo stvar dobre volje hoćemo li se ili nećemo pridržavati mjera”, rekao je.

'Znaju da mogu sjesti u auto i otići'

Ako sve ostane pod kontrolom, istaknuo je i kako Hrvatska ima jednu veliku prednost nad mnogim drugim destinacijama. Svodi se na to da nama većina gostiju dolazi autom.

Subjektivni osjećaj sigurnosti trenutno Hrvatskoj ide u prilog jer prije svega Hrvatska je jako blizu našim emitivnim tržištima. Upravo ta blizina doprinosi tom subjektivnom osjećaju, turistima je jako važno da znaju da ako se pogorša epidemiološka situacija da mogu sjesti u auto i otići kući. Mislim da smo i prije epidemije, a sada još više, imali imidž kao vrlo sigurna destinacija. To nam ide u prilog“,kaže.

Iznimka je ipak Dubrovnik, čija je većina gostiju avionska. Situacija je bolja nego u isto vrijeme 2020. godine, no upozorava kako je ipak relevantna 2019., a spomenuta županija trenutno je na 25% ostvarenih noćenja 2019. godine.

Dubrovnik najviše ispašta

“Cijela Hrvatska ima direktnu avionsku vezu s SAD-om i na to trebamo biti ponosni, no mislim da sama ta činjenica neće spasiti turizam u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i taj turizam će biti ugrožen dok se cjelokupni avionski prijevoz ne normalizira. Osim toga u Dubrovniku su dosta prometa ostvarivali u pred i post sezoni. Dubrovnik bilježi velike gubitke u 3., 4., i 5. mjesecu“, rekao je, dodajući kako općenito upravo one destinacije koje imaju snažan turizam i van sezone bilježe najveće gubitke

A koliko je sezona, a time i kontrola epidemije važna za naše gospodarstvo istaknuo je jednostavnom računicom.

„Moramo znati da u špici turističke sezone od 10. srpnja do 15. kolovoza, u najboljim godinama, 2018. i 2019., u Hrvatskoj boravi svaki dan milijun turista, prosječna potrošnja je 100 eura dnevno, mi svaki dan znači imamo 100 milijuna eura prihoda dnevno”, kaže.