U srijedu i u četvrtak građane Zagreba čeka prometni kaos. Izvanredni prometni režim uvodi se zbog posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Zagrebu. Policija je najavila blokade cijelih dijelova grada, a najavljeno je i da će pauk uklanjati vozila koja budu parkirana u zabranjenim zonama.

"U srijedu, 7. rujna i u četvrtak, 8. rujna 2022. godine očekuje se dolazak i boravak stranog državnog izaslanstva na čelu s najvišim državnim dužnosnicima na područje grada Zagreba i Velike Gorice, a slijedom čega će se zbog provedbe posebnih mjera sigurnosti, uspostaviti privremena regulacija prometa kojom prilikom će dolaziti do povremenog kratkotrajnog prekidanja prometa uz pravovremena preusmjeravanja prometa i uz nazočnost policijskih službenika.

Osim navedenog, na području užeg centra grada Zagreba će se od utorka, 6. rujna 2022. godine od 6 sati pa do četvrtka, 8. rujna 2022. godine do 22 sata uspostaviti privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila na posebno označenim mjestima trakama 'Stop - policija', o čemu se vlasnike vozila i stanare zgrada na navedenim lokacijama prethodno upoznalo.

Slijedom toga, molimo građane, odnosno sve sudionike u cestovnom prometu, a posebice vozače motornih vozila i pješake za razumijevanje te za strpljenje u vrijeme uspostave privremene regulacije prometa navedenih dana te ukazujemo na dosljedno poštivanje svih uputa policijskih službenika, poštivanje postavljene prometne signalizacije te prometovanje sukladno privremenoj regulaciji prometa na pojedinim prometnicama na kojima će biti prisutni policijski službenici", priopćila je policija.

Utakmica dan ranije

Međutim, prometni kaos očekuje Zagrepčane i dan prije dolaska Erdogana. Naime, na Maksimiru se od 18:45 igra prva utakmica grupne faze Lige prvaka između Dinama i Chelseaja. Povodom toga također se oglasila policija:

"Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni za sve gledatelje od 16.45 sati, stoga pozivamo posjetitelje da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ako su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve.Imajte na umu posebnu regulaciju prometa koja će biti na snazi", priopćila je policija i u nastavku dodatno pojasnila što nas čeka.

Posebna regulacija prometa na području grada Zagreba, posebice oko stadiona

Na dan odigravanja utakmice u utorak, 6. rujna 2022. godine organizator će, u suradnji s policijskim službenicima te po odobrenju Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet uspostaviti posebnu regulaciju prometa , tako da će od 6 sati za sav promet biti zatvoreno:



- parkiralište od skulpture „Bacač diska“ do zapadnog parkirališta stadiona Maksimir,

- servisna cesta od Budakove ulice i Tržnice Borongaj do Bazenskog kompleksa Svetice odnosno do zapadnog parkirališta gradskog stadiona Maksimir,

- parkiralište Tržnice Borongaj i poligon za obuku vozača osim za vozila s akreditacijom organizatora i organiziranog dolaska navijača,

- parkiralište na Hitrecovoj ulici i Hitrecova ulica

- parkiralište kod Bazenskog kompleksa Svetice,

- parkiralište ispred zapadne tribine gradskog stadiona Maksimir osim za vozila s akreditacijom organizatora,

zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta-Zagreb na Trgu J. F. Kennedya.

Mjere posebne regulacije prometa bit će na snazi do 24 sata", poručuju iz zagrebačke policije.