Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tek je tijekom petka objavila informacije o ozbiljnoj nezgodi u splitskoj zračnoj luci Resnik. Naime, protekle je subote Airbus 320 NEO, švedskog operatera SAS-a, na letu iz Bergena za Split stražnjim krajem ostrugao po pisti, zbog čega je nastala veća materijalna šteta.

Moglo je biti gore

Slobodna Dalmacija piše kako je istraga ove nesreće još u tijeku. Neslužbeno se doznaje da je incident mogao završiti tragedijom da je nagib zrakoplova bio nekoliko stupnjeva veći.

"Često se događa da piloti zrakoplova imaju veliki napadni kut prilikom slijetanja, kad je nos previsoko, a rep prenisko, kao da žele uzletjeti. To se događa kada do piste dođu velikom brzinom koja nije pogodna za slijetanje, odnosno kad pilot avion spušta ručno. Naime, kad kompjutor spušta zrakoplov, do ovakve pogreške ne može doći", pojasnio je stručnjak za istrage zrakoplovnih nesreća.

Slična se nesreća, tvrdi on, dogodila prije desetak godina u Los Angelesu. Zrakoplov se tada raspao u nekoliko komada. "Zbog ovakvih i sličnih slučajeva piloti moraju često vježbati slijetanje kako ne bi izgubili osjećaj, rutinu. Ako ne vježbaju dovoljno, a slijeću ručno, događaju se ovakve nezgode. Ovdje se radilo o pogrešnoj procjeni pilota", dodaje.

Avion i piloti pod prismotrom

Srećom, u Resniku se sve završilo bez većih posljedica. Avion mora proći tehničke provjere prije nego što dobije dozvolu za ponovno polijetanje, a i piloti će biti pod prismotrom.

"Zrakoplov mora obavezno ići na pregled kako bi se utvrdilo ima li većih strukturnih oštećenja. A što se tiče pilota, on će biti upućen na dodatne provjere. Po onome što ja mogu vidjeti na fotografiji, udarac nije bio jak, nego je zrakoplov samo 'strišao' asfalt. Inače, pilote od mogućeg progona zbog pogreške prilikom slijetanja štiti propis koji se zove 'just culture', jer da nema tog propisa, nitko ne bi ni htio biti pilot", zaključio je stručnjak.