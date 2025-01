Znaju se detalji stravične nesreće kod Novog Vinodolskog: Sve je krenulo krivo s pretjecanjem...

Policija je objavila je detalje stravične nesreće u kojoj su jutros na Jadranskoj magistrali poginula dvojica mladića iz Novog Vinodolskog.

Tragedija se dogodila kada su se sudarili kombi i osobni automobil. Mladići su bili na putu za posao.

Iz primorskog-goranske policijske uprave navode da se sve dogodilo oko 6 sati na državnoj cesti DC 8 u Novom Vinodolskom te da su oba vozila imala riječke registracijske oznake te su vozili u smjeru Crikvenice.



"Prema utvrđenom, do prometne nesreće je došlo kada je 52- godišnji vozač osobnog vozila počeo pretjecati vozilo ispred sebe. Pritom se nije uvjerio da to može učiniti bez dovođenja u opasnost ostale sudionike u prometu. Tijekom pretjecanja udario je u kombi vozilo koji je već pretjecalo vozila. Uslijed udara, vozač teretnog vozila je izgubio nadzor nad vozilom koje se potom prevrnuo te je došlo do pogibije mladića", navode iz policije.

Poginuli mladići imali su 22 i 26 godina.

Tijekom očevida promet se od 6.20 do 11.10 sati tim dijelom magistrale odvijao naizmjenično jednom prometnom trakom. Očevidom je rukovodila je zamjenica županijske državne odvjetnice iz Rijeke.

