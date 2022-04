Županijski sud u Osijeku odredio je jednomjesečni istražni zatvor protiv kontroverznog načelnika općine Čeminac, Zlatka Pinjuha i još četiri osobe obuhvaćene istragom USKOK-a, javlja Jutarnji.

Prošlog je tjedna sudac istrage na tom sudu odbio prijedlog tužiteljstva za određivanjem istražnog zatvora te odredio Pinjuhu mjere opreza koje uključuju zabranu komuniciranja sa svjedocima i približavanja na manje od 50 metara. No, izvanraspravno vijeće suda je tu odluku ipak preinačilo u istražni zatvor. Svjedokinje su, naime, bivše zaposlenice općine i Pinjuhove najbliže suradnice.

Muke po suradnicama

On je jednu od njih razriješio nakon što je ona svjedočila protiv njega te je postavio novog čovjeka na njeno mjesto. "Imenovao sam gospodina Vladimira Šplajta novim pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela. Morao sam premostiti pravnu prazninu funkcioniranja Općine, pa sam novog pročelnika imenovao na određeno vrijeme od tri mjeseca u kojem će se roku provesti sve potrebne radnje da se dođe do pročelnika na neodređeno vrijeme", potvrdio je Pinjuh u četvrtak te dodao da Šplajt nije bio u općinskom sustavu, što dovodi do preispitivanja zakonitosti njegova imenovanja.

"Ja sam ga imenovao sukladno zakonu, jer kod mene drugačije ne može biti, a to što nekima zakoni ne odgovaraju, a što da im ja radim… To, može li se imenovati netko iz sustava ili ne može reći će tužitelj Ivan Barna iz USKOK-a", poručio je Pinjuh, a njegov politički oponent Matko Perković drži da je Šplajtovo imenovanje nezakonito.

"Ako je to doista tako, onda bi i Pinjuh i dotični gospodin također trebali sjediti u istražnom zatvoru, kao i ono četvero od jučer, jer se i u ovom slučaju evidentno radi o nezakonitom zapošljavanju", rekao je Perković, aludirajući na uhićenog ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije te troje zaposlenika te Agencije zbog nezakonitog zapošljavanja jedne djelatnice, a koji su zaista i završili u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Deložacija svjedokinja

Pinjuh je pokušao prvotnu odluku suda o zabrani približavanja svjedocima na manje od 50 metara riješiti tako da je dvije zaposlenice premjestio u staru općinsku zgradu. Na kraju je odlučio ipak smijeniti jednu od njih.

"Nisam ih ja nigdje premjestio, nego sam ih poslao tamo da slože arhivu koju su raskupusale tražeći dokumente koje su nosili Barni da budu kao dokaz da sam ja nešto počinio", rekao je Pinjuh, dodavši da će drugu djelatnicu-svjedokinju "vratiti u novu zgradu i radit će s novim pročelnikom, jer ja sada više ne moram do okončanja mjera opreza dolaziti u Općinu, budući da Općina sada imenovanjem novog pročelnika funkcionira u svim svojim segmentima".