U nedjelju je oko 16:45 policijska postaja Makarska zaprimila je dojavu kako je iz uvale Gradac prema Pločama otplivala žena koja se već dugo nije vratila na obalu i da su zabrinuti za nju.

"Odmah su na teren upućeni policijski službenici policijske postaje Makarska koji su obilazeći teren oko 17:20 na predjelu Vodice s kopna u moru uočili osobu koja se utapala, plutala je morem i zapomagala.

Policijski službenici spustili su se do obale, uočili su brod koji su pokušali dozvati. Kako bi u što skorijem roku došli do utopljenice, pokušali su dozvati osobe na brodu, ali nisu ih čuli. S obzirom na to da je ženskoj osobi hitno trebala pomoć, policijski službenik je u cilju pozivanja osoba s broda, u sigurnom smjeru ispalio hitac u zrak, nakon čega je osoba na brodici vidjela da ih policajci zovu i da im je potrebna pomoć pri spašavanju osobe.

'Bila je prestrašena i uznemirena'

Brod je doplovio do obale, policijski službenici su se ukrcali na brod i došli do ženske osobe kako bi joj pružili pomoć. Dok su policajci pružali pomoć, pristupio je i muškarac na jet skiju. Kako bi je što brže odveli liječniku, policijski službenici pomogli su ženu smjestiti na jet ski i prevezena je do obale.

56-godišnja hrvatska državljanka bila je u stanju pothlađenosti i bez ozljeda, ali je bila prestrašena i uznemirena. Na mjestu događaja pregledali su je djelatnici HMP-a i nije trebala daljnju liječničku pomoć.

U razgovoru s 56-godišnjakinjom navela je kako je oko 15:30 ušla u more te da je u jednom trenutku osjetila grčeve i nije se mogla vratiti na obalu jer su je morske struje nosile sve dalje od obale", objavila je policija.