Policijski službenici PU zagrebačke u prijepodnevnim su satima ušli u prostorije zagrebačkog Geodetskog fakulteta u Savskoj ulici.

Kako neslužbeno doznaje Telegram, policija je u Savskoj izuzimala dokumentaciju vezanu uz EU projekte preko kojih je Geodetski fakultet posljednjih godina nabavio luksuzne automobile Land Rover Discovery Sport i Ford Ranger te jahtu Mirakul 30 .

Javnosti je osobito upala u oči jahta, a čiju je nabavku pokušao obraniti dekan fakulteta prof. dr. sc. Almino Đapo.

"Ne radi se o jahti već se radi o brodu odnosno plovilu. Jahta je nešto luksuzno, a ovo je plovilo od devet metara. Brod mora zadovoljiti određene specifikacije pa je zato velik. Ne može se u kajaku isploviti do Visa. Ima devet metara, a na njega stavljate tri milijuna kuna vrijednu opremu za istraživanje.", rekao je i isticao kako je to nabavljeno kroz EU projekte i kako je to skupocjena oprema kako bi se mogla provoditi specifična istraživanja.