U Općoj bolnici Zadar 7.studenog preminula je 22-godišnjakinja iz mjesta Gornje Vrhovine kod Otočca, koja je dovezena iz OB Gospić nakon što je rodila svoje četvrto dijete, javlja 24sata. U gospićkoj bolnici je rodila svoje četvrto dijete, a kada su nastale komplikacije, na porodu je u nekom trenutku bio i bivši ministar zdravstva ginekolog dr. Darko Milinović.

"Ovo joj je bila četvrta trudnoća, termin joj je bio 22. studenog, no 7. studenog je radi bolova primljena u gospićku bolnicu. Njenom suprugu je rečeno da je došlo do komplikacija, da je išla na carski i da su je reanimirali. Potom je došla kratko svijesti, izgubila je puno krvi, i rekli su mu potom da su zvali hitnu da je odveze u OB u Zadru. No preminula je“, kazala je jedna obiteljska prijateljica.

Njen suprug bio je van sebe i vikao je u OB Gospić pa su mu pozvali policiju i prijetili da će mu oduzeti djecu, dodala je.

Iz OB Zadar su potvrdili da su zaprimili rodilju koja je nakon dogovora s liječničkim konzilijem Opće bolnice Gospić, a zbog nastavka i poduzimanja dodatnih mjera intenzivnog liječenja, prebačena kod njih, no unatoč svim poduzetim mjerama bolesnica je preminula.

'Imali smo taj incident'

Milinović je za 24 sata kazao da je u sedam ujutro došao u rađaonu, no da je porod gospođe vodila druga kolegica. "Imali smo taj incident, bile su komplikacije, ali ne mogu ništa reći", rekao je, dodavši da se za više informacija obrate ravnateljici gospićke bolnice koja se o slučaju nije oglasila.

Iz PU ličko-senjske kazali su da je policija u Gospiću 7. studenog zaprimila dojavu iz Opće bolnice u Gospiću u 15.58 minuta te da je 52-godišnjak iz Vrhovine putem treće osobe poručio riječi prijetnje jednom doktoru. Neslužbeno se doznaje da je upravo Milinoviću prijetio tetak preminule žene, a iako je mogao podnijeti prijedlog za kazneni progon, on je to odbio.