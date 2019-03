ZAVRŠNE RIJEČI NA SUĐENJU HORVATINČIĆU: ‘Optužba me sotonizira tvrdi da idem po moru i ubijam ljude’

Novost na trećem suđenju je odluka suca da prihvati u spis pomorsku skicu u kojoj je Horvatinčić svjedočio o nesreći uopće ne spominjući sinkopu

Nakon što osam godina nije dovršen sudski proces za pomorsku nesreću u kojoj je u naletu glisera poznatog zagrebačkog poduzetnika Tomislava Horvatinčića život izgubio bračni par jedriličara Francesco Salpietro i Mariella Patelli u primoštenskom akvatoriju, danas u 11 sati krenule su završne riječi optužbe i obrane, javlja Večernji list.

Obrana i optužba imale su završne riječi pred sudskim vijećem kojim predsjedava novi sudac Ivan Jurišić, nakon što je prethodna sutkinja Maja Šupe Horvatinčića prvi put osudila uvjetno, a drugi puta ga oslobodila prihvativši Horvatinčićevu obranu da je imao sinkopu. Novost na trećem suđenju je odluka suca da prihvati u spis pomorsku skicu u kojoj je Horvatinčić svjedočio o nesreći uopće ne spominjući sinkopu.

‘Tražimo kaznu zatvora’

DORH je ustvrdio kako je Horvatinčić kriv za smrt dvoje jedriličara i kako je postojala neizravna namjera te kako je počinio niz prekršaja.

“U žiži sezone glisirao je s 26 čvorova i nije uložio niti minimum promatranja plovidbe. Uopće nije poduzeo manevar izbjegavanja sudara nego je to učinio stradali. Mogao je vidjeti jedrilicu na temelju osmatranja…”, rekla je Irena Senečić iz DORH-a.

“Tražimo kaznu zatvora i zabranu upravljanja svih vozila. Ne postoje olakotne okolnosti osim dobi i zdravstvenih problema, okrivljeni nije osobno nadoknadio štetu nego samo osiguranje i to nakon sedam godina. On je nebrojeno puta prekršajno kažnjen, a u osam navrata je kažnjen zbog prekomjerne brzine, a i glisirao je, on se ne obazire na sigurnost drugih i treba ga kazniti zatvorom”, izjavio je DORH navodeći kako je poznati poduzetnik napravio 5 prekršaja cestovnog prometa u periodu od 2015. do 2017. godine, te kako dokazi govore da se nije dogodila onesvijestio zbog sinkope i kako nikome nije spominjao nesvjesticu kada ih je zvao već se žalio na komande”, kazao je DORH.

Skica kaže da sinkope nije bilo

Obitelj Talijana je zatražila najstrožu kaznu.

“Sinkopa je odabrana jer je to bolest koji traje vrlo kratko koji nije moguće predvidjeti, koji se može dogoditi svakom i koji ne ostavlja tragove. Ta teza je zahtijevala brojna vještačenja koja su provedena, a na kraju ju se nije mogla potvrditi jer sinkopu verificirati nije moguće. Vještačenja su bila uzaludna jer su vještakinje rekle da se to nije moglo potvrditi. No tu imamo i skicu koju je okrivljeni napravio sam nepuna četiri sata nakon nesreće, a koju je potvrdio i lučki kapetan. Ta skica govori i o zdravstvenom stanju optuženika. Horvatinčić nije bio u nesvijesti jer da jest ne bi je mogao napraviti i ona odgovara svemu što je kasnije utvrđeno radarima. Skica kaže da sinkope bilo nije”, kazao je opunomoćenik obitelji Salpietro Ognjen Frangeš, piše Večernji list.

Nije on kriv što mu doktori nisu postavili dijagnozu ranije

Odvjetnik Branko Baica izjavio je kako nije dokazana neizravna namjera i kako nije dokazano da je Horvatinčić postupio nezakonito.

“Horvatinčić nije htio ubiti te ljude, nije mogao reagirati jer je ostao bez svijesti. Neosporno je da je ostao bez svijesti i snimke pokazuju suzenje vratne kralježnice. Sinkopa se ne može izmisliti i ona postoji. Nije Tomo kriv što mu doktori nisu postavili dijagnozu ranije. Tek kada je do kraja odlučio to istjerati utvrđena je sinkopa”, izjavio je odvjetnik poznatog poduzetnika.

“Kad je sud u dvojbi, takva činjenica treba biti u prilog okrivljenika. Nalaz ne isključuje sinkopu. Utvrđeno mu je da je imao sinkopu, a ako je imao sinkopu, on je bio neubrojiv i nije kriv”, rekao je odvjetnik Veljko Miljević.

Horvatinčić se požalio na tretman u medijima

“Prema djeci osjećam suosjećanje i tugu u mom srcu koju ne mogu riječima opisati i koja se reflektira na mene osam godina. Zgrožen sam jer optužba me sotonizira tvrdi da idem po moru i ubijam ljude. Mediji prenose samo takve lažne konstrukcije, a moju obranu ne prenose. Kao da se moja bolest sinkopa može naručiti, kao i rak kostiju i kemoterapije, kao i rak želuca, za mnom su se crijeva vukla, a ja sam dolazio na raspravu. Presumpcija nevinosti za mene ne postoji i ja sam odmah bio osuđen. Divim se prijašnjem i vijeću i sadašnjem i uvjeren sam da će te suditi po spisu. Doći ću na svaki način do djece, pomagat ću i dalje i želim da podijelimo tu bol, da nisam u medijima predstavljen takav i oni bi bili tu. Vidjet ćete da će oni tu vidjeti. Molim se Bogu svaki dan i želim da me ljudi pamte po dobrim djelima, a ne po prometnoj nesreći. Sad me čekaju još dvije teške operacije koje nisam htio obaviti da se ne odulji proces. Uvijek ću osjećati odgovornost prema djeci što sam bio sudionik nesreće”, rekao je Tomislav Horvatinčić.

Presuda će biti izrečena 13. ožujka u 13 sati.