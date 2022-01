Istarskim selom Šikići hara serijski ubojica. Utrobe svojih žrtava vješa na stabla. Na meti su mu ovce. U istragu su uključene policija i veterinarska inspekcija. No, zasad nisu blizu počinitelji, a mještani su zgroženi. Suprug Dragice Žufić prvi je nabasao na lešine još u rujnu prošle godine.

"Kad je dolazio kući rekao bi mi: 'Ma gle ženo tamo je, našao sam na stablu obješenu neku utrobu, pa ne znam tko to radi, nije mi jasno'. I tako je to išlo, nakon dva dana, tri, došao je opet kući i rekao: 'Ma gle, tamo sam u stablu našao neku ovcu, zavezana je s nekim plavim špagom, gore visi sva utroba' i onda sam je rekla: 'Ma čekaj, idem ja to poslikati.' Imam unučad koji isto šetaju sa mnom. Prvo, nije lijepo kad oni to vide svojim očima to je prestrašno. Kao drugo, i psi to vuku i prljaju se, znači prenosi se ta zaraza“, govori za RTL Dragica Žufić iz Šikića.

Nema veze s lovom

Šikiće su već pohodili veterinari, inspektori, higijeničari i lovci. Nitko od njih još nije doživio takvu grozotu. "Da napomenem da to s lovom i lovstvom nema nikakve veze. Ne znam što bih rekao na ovaj slučaj. Ovo je zaista čin jedne bolesne osobe“, rekao je Željko Župčić, predsjednik Lovačkog društva Istra iz Medulina.

Policija je krenula u krim-istraživanje, a iz veterinarske inspekcije su poručili da su zbrinuli lešinu ovce u rujnu. Je li zaista riječ o "činu jedne bolesne osobe"?

"Dok mi ne znamo tko je počinitelj, koji su njegovi motivi, je li to nekome namijenjeno, je li se nešto dogodilo, to ne znamo. U svakom slučaju to nije jedan prikladan način davanja poruke bilo kome, osim ako ne želimo da ta poruka izazove ono što je izazvala kod svih nas zajedno, a to je zgražavanje i strah", poručio je voditelj odjela psihijatrije, pulske bolnice, Ivica Šain.

Dvije teorije

Po selu su već počele kružiti priče kome i zašto netko ubija ovce. "Ima tu jedan stočar koji drži ovce i moja je pretpostavka da bi možda mogao netko njemu namjerno to raditi da bi ga mogli otjerati odavde", smatra Dragica Žufić.

Taj stočar nije htio stati pred kamere, pa je misterij tko mu i zašto krade i ubija ovce. "Pazite, ako danas je ovcu vezao, hoće li sutra mene vezati kad budem šetala? Ili moje pse uništiti? Nemam pojma. Prestrašno je to. Kažem, to je strašno i za psihu dječju, jer i djeca su u pitanju, nismo samo mi veliki", boji se Žufić.

Osim teorije da to čini neka psihički nestabilna osoba, postoji mogućnost i da netko želi otjerati stočara, jer su u blizini vrijedna građevinska zemljišta. Koji god bi omotiv ili razlog, ovakvo zvjerstvo je nezabilježeno u Istri.