Đurđa V. je sa suprugom, umirovljenim policajcem u invalidskim kolicima, bila u čekaonici u Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj ulici kada je uslijedila neugodna interakcija sa zaštitarom.

"Stajala sam pored muža uz neki stup kod ulaza u čekaonicu koja je bila puna ljudi. Bio je žamor i odjednom je ispred nas došao mladić te počeo vikati: 'Tišina, tišina, stavite maske na lice'", kazala je Đurđa za Jutarnji list te dodala da je navedeni muškarac bio u zaštitarskom odijelu.

Incident u Traumatologiji

"Iznenadilo me zašto viče jer smo svi imali maske, a moj muž ga je na to upitao zašto viče na nas kad on prvi nema masku", prepričala je Đurđa te istaknula da je to razljutilo zaštitara koji je tada počeo galamiti.

"Počeo je galamiti na mog muža i iz džepa je izvadio elektrošoker iz kojeg su izlazile iskrice. Njime je prilazio mom suprugu gurajući ga prema njemu sve bliže. Prestrašila sam se, a muž, znajući o kakvom se oružju radi, rekao mi je da mu dam mobitel. Pozvao je policiju, a taj čovjek kad je čuo to, otišao je od nas", govori Đurđa da ga je policija i odvela.

Navedenom zaštitaru to nije bio prvi susret s policijom, naime 2021. godine je narušavao javni red i mir.

Prema optužnom prijedlogu, zbog kojeg je nedavno zaštitar Dean M. osuđen na kaznu od 590 eura, u što su uračunati i sudski troškovi, on je u pola bijela dana remetio javni red i mir galameći u čekaonici Traume u Draškovićevoj.

Vikao je svima: "Stavite odmah masku preko lica, ja ne moram jer sam službena osoba" i prekršio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana. Sudske pozive je osuđeni muškarac ignorirao tako da je izostala njegova strana priče.