Mario Aleksandar Kožul, voditelj tima osiguranja koji je čuvao skup platforme Možemo, ispričao je za 24sata kako je izgledao incident s paljenjem. Inače, Kožul je zaštitar o kojem su pisali svi mediji jer je upravo on zaustavio muškarca koji je pokušao zapaliti "komunjare i pedere".

"Nije mi se ovo još nikad dogodilo. Pucali su pored mene, bilo je incidenata, ali još me nitko nije zalio benzinom za upaljač (...) Tri puta je dobio po prstima, izbio sam mu upaljač iz ruku", ispričao je zaštitar za 24sata.

Kako je incident izgledao 'izbliza'?

"Na tom ulazu je stajao kolega, inače umirovljeni hrvatski branitelj. Većina nas je branitelja, pa i ja. Uglavnom, primijetio je čovjeka koji se popeo vanjskim stepenicama i stao na polukat. Gledao je prvo dolje u pozornicu i ljude. Kolega me pozvao jer mu se ovaj učinio sumnjivim, a ja kao voditelj moram doći. Rekao sam kolegi da ga zamoli da ode i to se i dogodilo. Onda je sišao i krenulo je.

Počeo se prvo derati na mene, kolega i ja smo ga molili da se smiri i ode, ali nije poslušao. Polio je malo te tekućine po meni i tu je dobio po prstima prvi put. Krenuo je na mene tim brenerom da me zapali i tu je dobio drugi put. Izbio sam mu taj upaljač iz ruku, a on ga je podignuo. Treći put je uz psovke i uvrede krenuo na mene kako bi prošao do pozornice, i tu je dobio treći put i zaustavili smo ga. Nastavio je dalje psovati i svakako nas zvati, to je sve snimljeno. I onda je prolio onaj ostatak tekućine, poprskalo je i dečka iz Možemo! i kolegu. Zapalio je tekućinu i u tom trenu smo pustili da to izgori", ispričao je Kožul. Većina incidenta zabilježena je na kameri.

'Bio je to jako rastrojen čovjek'

Nisu znali gdje je sve benzin pao na njih pa zato nisu mogli gasiti nogama jer se vatra po odjeći iznimno brzo širi.

"Iskoristio je tu vatru i šmugnuo dolje, valjda se zato usudio stati i dići onu ruku. U roku deset minuta stigla su dvojica policajaca iz 6. postaje u civilu. Napravili su zapisnik i otišli raditi svoj posao. Iskreno, mislim da je to bio jako rastrojen čovjek, dosta je to tužno. On je imao taj neki svoj naum, uzeo je što je imao doma i krenuo", ispričao je zaštitar za 24sata.

Počinitelj je jasno dao do znanja što je htio

Policija je jako brzo pronašla počinitelja, a zaštitar misli da ga je netko od njegovih susjeda vidio i prijavio. No, kaže da se možda muškarac "zbrojio" i predao.

"Iz medija sam prvo saznao da su ga priveli, a kasnije i da je sve preuzela jedinica za teža kaznena djela. Prekršajno će to biti kršenje javnog reda i mira, a kazneno pokušaj teškog ubojstva i pokušaj terorističkog napada", kaže Kožul.

Premda se možda nekome može činiti bezazleno što je čovjek kod sebe imao upaljač i benzin za upaljače, to uopće nije tako. Da je muškarac uspio u svojoj namjeri Kožul bi završio s teškim opeklinama. Namjera i motiv samog djela bitni su u zakonu, a počinitelj je jasno pokazao što je htio učiniti. "Komunjare, pederi, svi ćete umrijeti. Sve ću vas ubiti", vikao je muškarac.

"U prvi mah svi smo mislili da mu je na glavi ustaška kapa jer je to crni kačket s grbom. Isto je mislila i policija, a imate i taj 'pozdrav'. No ipak je to bio Ferrarijevi grb s konjem, shvatio sam kad mi je bliže prišao pa ga je svjetlo s kamere nakratko osvijetlilo", govori Kožul za 24sata.

Da je počinitelj bio agresivniji, na koncu ne bi mogao samo odšetati. "Tu nema razgovora, ostao bi spavati na onim stepenicama muzeja", kaže šef zaštitara.