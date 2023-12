Na parkiralištu u karlovačkoj gradskoj četvrti Rakovac u ranim jutarnjim satima planuo je automobil 61-godišnje Karlovčanke, a vatra se potom proširila i na dva susjedna. Intervenirali su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca i ugasili požar, a policija provodi očevid na mjestu događaja.

Radi se o automobilu mark Golf VII, a Jutarnji list otkriva da je u vlasništvu karlovačke pravnice Brankice Dejanović. Ona je dugogodišnja zaposlenica gradske tvrtke Inkasator, koja se bavi naplatom režijskih računa kojima Grad naplaćuje sve svoje komunalne usluge, a Inkasator također radi kao najveći upravitelj u karlovačkim višestambenim zgradama.

Gospođa Dejanović vodila je pravne poslove pri postupcima naplate, a također je u ovršnim postupcima odnosno prisilnim naplatama potpisivala Inkasator, odnosno zastupala to poduzeće na sudu.

Naime, prije nekoliko godina jedan je nezadovoljni korisnik, tada 66-godišnji upao u prostorije Inkasatora i drvenim štapom demolirao uredski stol i računalo upravo gospođe Brankice Dejanović. Zbog toga je bio osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od četiri mjeseca, a u svoju obranu je na Općinskom sudu u Karlovcu kazao: "Nitko me nije htio saslušati, šetali su me od ureda do ureda".