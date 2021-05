‘STRAŠNO SE BOJIM! ŠTO JE SLJEDEĆE, KUĆA? Žalila se na buku zagrebačke žičare, a onda je BMW njezina supruga – zapaljen

‘Strašno se bojim. Policija je rekla da će mi poslati nekoga radi zaštite još danas. Shvatite, ja sam bila sama u kući jer je suprug na putu’, rekla je supruga vlasnika izgorenog automobila u Gračanima

Tijekom noći sa srijede na četvrtak na Gračanskom dolju izgorio je automobil marke BMW u vlasništvu 54-godišnjeg poduzetnika Tomislava Baneka koji je u trenutku požara bio na putu, a njegova supruga Dijana prva je krenula u “obračun” s vatrom. Nakon što su vatrogasci spriječili širenje vatre, policija je cijelo prijepodne u četvrtak provodila očevid.

Podmetnut požar

Jutarnji list doznaje da je požar koji je izbio u četvrtak oko 2:30 bio podmetnut, što je policija i službeno potvrdila danas poslijepodne. No, intrigantnom se čini okolnost koja je prethodila nemilom događaju. Supruga vlasnika izgorenog automobila novinarima se prethodnog dana požalila na buku zagrebačke žičare.

“Gospođi koja se jučer požalila na buku žičare, noćas je izgorio auto! Saga oko najskuplje, a nefunkcionalne žičare dobila je neočekivani zaplet. Treba li netko stradati kako bi se potpuno rasvijetlila priča oko afere žičara”, napisao je Renato Petek na svom Facebooku.

‘Strašno se bojim’

“Strašno se bojim. Policija je rekla da će mi poslati nekoga radi zaštite još danas. Shvatite, ja sam bila sama u kući jer je suprug na putu”, rekla je Dijana Banek Saž. “Dosta mi je više svega, i žičare. Pa zar će nam zbog toga što smo javno rekli, a što je istina, paliti aute? Što je sljedeće, kuća? Ne, ne želim to povezati s onim što sam rekla”, rekla je.

“To je bilo oko pola tri. Nekoliko eksplozija”, opisala je događaj. “Strašno je bilo. Onda sam nazvala 112, izvukla neko crijevo i pokušavala ugasiti vatru”.

‘Plešem u Ladu, suprug je odvjetnik’

Gospođa Dijana rekla je za Jutarnji da požar ne povezuje s privatnim ili poslovnim razlozima budući da ona pleše u Ladu, a suprug je odvjetnik. “Nemamo dugove, nikad nam nitko nije prijetio, ništa”, pojasnila je i dodala da si neće oprostiti izjavu koju je dala novinarima.

“Bila sam u šopingu u Areni kad me nazvao suprug da će doći novinari i da dam izjavu. A rekla sam samo ono što je i što govorimo već dvije godine. Kad žičara radi, to je kao da svemirski brod prolazi, i to traje cijelo vrijeme rada žičare”, rekla je.

Za medije se osvrnula na izjavu šefa gradilišta koji je u probnoj vožnji žičarom uživao i tvrdio da nema buke, pozivajući ga da dođe u njenu spavaću sobu čim žičara krene s radom, u 7 sati, budući da je u njenoj spavaćoj izmjereno više od 50 decibela.

Dijana Banek osvrnula se i na razgovor s predstavnikom austrijske tvrtke koja je nadgledala radove i koji joj je rekao da imaju ugradbene obloga koje služe kao bukobrani i postavljaju se u naseljenim mjestima. Banek je napomenula da očito hrvatski izvođači nisu slušali prijedloge austrijske tvrtke jer su izostali bukobrani.

