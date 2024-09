Zagrepčanka se zaljubila u svećenika. Pokušala ga i poljubiti u crkvi, pa završila na sudu

Od rujna do prosinca jedna djevojka (26) na zagrebačkom području svećeniku je uputila više stotina poruka, premda joj je župnik uporno ponavljao da s njom ne želi imati nikakav kontakt.

"Proklet bio i ti i te k.... raspale, prokleti bili, prognao si me iz moje kuće i mojeg sela i moje župe i moje sredine i osramotio mene i moj rod i moju župu i cijelu okolinu. Najveći ubojice i grešnici su dobro došli u crkvu i gejevi, a ti si mene prognao iz crkve moje u mojoj župi, jesi li ti uopće svjestan što si napravio, jel ti imaš mozak uopće ikako", pisala je djevojka u porukama.

Kako stoji u optužnici, kod svećenika je to "izazvalo osjećaj nelagode i uznemirenosti za njegovu sigurnost, a ustrajno i kroz dulje vrijeme je s drugom osobom nastojala uspostaviti neželjeni kontakt", čime je počinila kazneno djelo nametljivog ponašanja.

"Ja sam od župnika doživjela traume, iz ljudi u župi i drugih ljudi. Zato mi je dijagnosticiran granični poremećaj ličnosti(…) Znam da je nekome jednostavno reći da neka prestane pisat poruke, ali da mogu prestati, ne bih išla na liječenje", rekla je djevojka u svojoj obrani, javlja Danica.hr.

Svećenik je ispričao kako mu se kao župniku obratila djevojka i zatražila razgovor i pomoć koju joj je on kao svećenik i pružio. No, odmah je vidio da ona ima drugačije namjere, pa ju je počeo pomalo odmicati od sebe, na što je ona revoltirano počela slati nemoralne poruke putem SMS-a i maila. "U jednom trenutku je u sakristiji župe krenula prema meni da me poljubi, ja sam to izbjegao i pred drugim župljanima joj dao do znanja da je njeno ponašanje prema meni pretjerano i nemoralno, no ona je i dalje nastavila s porukama. Nakon toga sam je prijavio policiji. Nakon prijave, dobila je mjere opreza, zabranu približavanja i uspostavljanje kontakta, ali je ona unatoč tome nastavila s porukama. Kontaktirao sam i biskupa i poglavara koji su mi savjetovali da to riješim putem odvjetnika ili policije. Policiji sam opet podnio kaznenu prijavu protiv nje, ali ona je i dalje nastavila slati poruke i upućivati pozive sve do prosinca, odnosno dok nije opet bila ispitana u policiji", naglasio je svećenik.

Osim uvjetne zatvorske kazne, sudski je vještak predložio da djevojka ide na psihijatrijsko liječenje, što su tužitelji također zatražili u optužnici koja još nije pravomoćna.

