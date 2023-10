Jutros je Zagrepčane dočekao kaos u prometu zbog kvara na tramvajskim vodovima i zbog prometne nesreće za zagrebačkoj obilaznici.

Iz ZET-a su jutros izvijestili da zbog oštećenja žice gornjeg voda tramvaji ne prometuju trima frekventnim ulicama: Vukovarskom od Držićeve do Savske ceste, Savskom cestom od Savskog mosta do Vodnikove i Ozaljskom od Ljubljanice do Savske ceste.

Kilometarske kolone na obilaznicama

Zbog toga tramvajske linije 2, 3, 4, 9, 12, 14 i 17 prometuju privremeno do Zapadnog kolodvora. Linija 5 prometuje iz Maksimira do Zapruđa, a iz Prečkog linije 5 i 17 prometuju do Savskog mosta. Uključeni su autobusi na relaciji Savski most – Ulica grada Vukovara/Radnička. Iz ZET-a poručuju da se "žurno radi na sanaciji mreže".

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) javljaju, pak, da je zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane kolona duga oko dva kilometra. Također, na autocesti A4 Goričan-Zagreb od čvora Sesvete prema čvoru Zagreb istok kolona je oko tri kilometra.

