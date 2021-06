Zagrebački vatrogasci na svojoj su Facebook stranici objavili video s neobične intervencije. Objavili su snimku poziva u pomoć čovjeka koji je upao u šaht i nikako se nije mogao izvući.

Mobitelom je nazvao vatrogasce, ali im od šoka nije znao reći gdje se nalazi. Na kraju ga je pronašla policija otkrivši lokaciju mobitela, vatrogasci su ga izvukli, a stigla je i hitna pomoć. Poziv prenosimo u cijelosti:

"Dobar dan. Čujte ovak', to mi se još nikad u životu nije dogodilo, ja sam sad u jednoj rupi, rupi. Nemrem izać iz nje jer je tol'ko usko i tak' dalje. Auti tu idu okolo, a ja da vam kažem točno ne znam di sam."

"Znate li otprilike gdje ste, u kojoj rupi i kako da dođemo do vas da vas izvadimo?"

"Ne znam ništa, ništa ne znam. Nisam to očekivao uopće."

"A gdje se inače nalazite? Znate li barem u kojem ste gradu?"

"Pa znam, ja sam u Zagrebu."

"Dobro, a znate li koji kvart?"

"Eh, kad bih ja to znao, ne znam. Nisam to očekivao."

"A gdje ste bili? Na kojoj lokaciji?"

"Pa možda sam ja to znao, ali sad ne znam ništa. Čujte ja sam u toliko tu u toj skučenoj rupi, nemrem se ispraviti, nemrem izać'. Čujem idu auti, idu simo-tamo, ja vičem 'halo, halo, pomoć' i tak' dalje."

"Je li to rupa na cesti ili na trotoaru?"

"Ne znam ni ja. Što da vam kažem? To je jedna rupa u koju sam propao. Ne mogu se ispraviti i izaći van, da mogu, ja bih izašao. To je nešto nevjerojatno, nikad mi se to nije dogodilo u životu."