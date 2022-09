Zagrebački pjevač Željko Milašinović objavio je na svom Facebook profilu da je sinoć napadnut od strane trojice mladića zato što je deklarirani homoseksualac.

"Danas oko 20.30 sam napadnut od strane trojice mladića koji su mi iz ruke oteli torbicu u kojoj su mi se nalazili ključevi od stana, novčanik sa dokumentima, te novcima. Cijeli slučaj je prijavljen policiji, te se duboko nadam da će se uspješno završiti. Žalostan sam samo u kakvom mi to lošem i jadnom svijetu živimo i zašto svatko nema pravo na slobodu izbora! Iskreno se nadam samo najboljem iz ove priče jer nekako, još vjerujem u dobro. Hvala policijskoj postaji Črnomerec na izuzetnoj susretljivosti! Netko to gore, vidi sve", napisao je Milašinović te objavio potvrdu iz koje se vidi da je policija o svemu obaviještena.

'Pratili su me i provocirali da sam peder i šatorska pjevačica'

Kako je Milašinović kazao za Index, napad se dogodio u Španskom, u Ulici Antuna Šoljana. "Pratili su me par sto metara, obzirom da sam spisatelj i pjevač, provocirali su me da sam 'peder' i 'šatorska pjevačica', nisam se na te komentare obazirao, te sam nastavio hodati do semafora. Na semaforu su me opet provocirali zbog čega sam 'peder' na što se nisam obazirao. Jedan od njih me gurnuo, te su mi u tom momentu uzeli torbicu sa ključevima, novčanikom i novcem i pobjegli", kazao je te dodao da je napadnut jer je homoseksualac.

"Napasti nekoga zato jer je drugačiji, zato jer se ne uklapa u masu, jer je rođen da se ističe je krajnje bolesno. Sav taj bolesni balkanski mentalitet dolazi od kućnog odgoja. Učite svoju djecu moralnim načelima, učite ih da prihvaćaju različitosti i da to biti poseban je nešto predivno. Učite svoju djecu moralnim načelima, učite ih da prihvaćaju različitosti i da to biti poseban je nešto predivno! Napadnut sam jer sam homoseksualac i ne, nije mi važno što će ljudi reći. Netko sam tko će i dalje ostati isti, jer da mrzim ne znam. S moje strane ljubav i pozitivna energija sa jednim iskustvom više", napisao je na Facebooku Milašinović.

Policija je u dnevnom izvješću napisala da je sinoć u spomenutoj ulici došlo do drske krađe: "Jučer, 23. rujna oko 20.35 sati u Susedgradu u Ulici Antuna Šoljana, nekoliko zasad nepoznatih počinitelja prišli su 24-godišnjaku nakon čega mu je jedan od njih iz ruke istrgnuo torbicu s dokumentima i novcem. Materijalna šteta iznosi više tisuća kuna", objavila je policija.