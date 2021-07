"Jeste vi Stevo?", upitala su prije dva mjeseca dvojica zagrebačkih policajaca 47-godišnjeg Stevana Jambrešića. On im je potvrdio, a nedugo zatim se našao na podu sa slomljenom nogom i iščašenom rukom. Da stvar bude gora, policija uopće nije tražila njega, već drugog čovjeka s istim imenom. Zbog toga su ga optužili za lažno predstavljanje i vrijeđanje. Otegotna okolnost policajcima je i to što je Stevan Jambrešić - slijep.

RTL Potraga razgovarala je s Jambrešićem kako bi razotkrila sve detalje brutalnosti zagrebačke policije. Njegova polusestra je teško pokretna i nije mu mogla pomoći.

"Odlazim do plota, otvaram. Pazite pitanje, jeste vi Stevo? Eto, tako su pitali. Ja sam rekao da, da. No, prezime nisu spominjali. Neka je došla tu, u ovu VII. postaju prijaviti svog očuha ili što li, da ju je udario, i nisu niti čekali da im kažem prezime svoje, oni su odmah svalili - vi ste Stevo… Dajte neki dokument. I ja sam krenuo prema hodniku po jaknu da dam osobnu, tako su mi rekli. Međutim, oni su se brzo predomislili i počeli su blagu silu već činiti. Povlačiti me prvo za ramena, pa za vestu da sam skoro pao na nos", priča Stevan Jambrešić.

Do osobne iskaznice nije uspio doći, jer su ga policajci već oborili na pod i, kako kaže, "počeli udarati po nozi, onako u skokovima dok nisam počeo bolno arlaukati. Ja sam kazao, slomili ste mi nogu, uopće se nisu obazirali na to, onda su stali udarati, pa nogu nogu izvrtati".

"Vidjela sam kako leži na podu, kako su ga podigli, on je rekao da mu je strgana noga. Slomio si mi nogu, slomio si mi nogu. Znači, ja sam samo rekla, pa dobro što radite, on je slijep i u tom su ga trenu podigli s poda i vodili prema kolima. Bili su drugi susjedi ovdje, svi su čuli da se događa nešto. Nije im bilo jasno što se događa i što je on mogao napraviti budući je slijepa osoba", rekla je njegova susjeda Lejla Tataragić.

Nije on taj

Tek im je u policijskom autu uspio objasniti da on nije taj kojeg su tražili. "Da, rekao sam im, ajmo sad kad ste shvatili da sam kriva osoba, vratite me doma. Ne! To ćemo u postaji riješiti. Uz stepenice sam se s tom bolesnom nogom penjao, uopće mi nisu pomogli, da bi drugi kolega policajac toj dvojici kazao: 'Što uradiste, priveli ste krivu osobu", priča Jambrešić.

Policija je tražila osobu istog imena, ali romske nacionalnosti, koja se navodno trebala nalaziti na istoj adresi. Postupanje policije bilo je nasilno, čak i da su pronašli pravu osobu. No, pitanje je zašto nisu Jambrešiću dopustili da im pokaže osobnu iskaznicu. Zbog svega su njegova polusestra, susjedi i Savez slijepih Hrvatske obavijestili Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

"Naše ovlasti su takve i način postupanja, da uvijek pružimo priliku i onoj drugoj strani da objektivnije donesemo mišljenje, iako je ovdje već u samom zaprimanju i razmatranju predstavke vidljivo da se radi o teškom i grubom kršenju prava osobe s invaliditetom", objasnila je pravobraniteljica Anka Slonjšak te dodala da je tražila očitovanje policije, ali ni nakon najduljeg zakonskog roka, od 45, dana nije dobila odgovor:

"Nažalost, rokovi su, kao što sam rekla, svi prošli, tako da u ovom slučaju, nakon nedobivanja se šalje još jednom prema višem nadležnom tijelu, u ovom slučaju to je Vlada koja onda nakon toga zahtijeva obavijest od MUP-a", kaže Slonjšak.

Liječnica tvrdi da mu nije ništa

Ipak, iz MUP-a su priznali da su policajci prekršili zakon i neopravdano upotrijebili silu. U odgovoru pravobraniteljici koji je stigao 13. srpnja, iako je na dopisu stajao datum 28. lipnja, tvrde da su o svemu obavijestili Jambrešićevu sestru još 21. lipnja. No, da je obavijest dobila, ne bi se javljala medijima.

"Poštom mi nije stiglo apsolutno ništa. Na koncu, ako su već išli slati poštom pa zašto mi nisu proslijedili mailom budući da smo se mailom dopisivali", govori Jambrešićeva polusestra i dodaje da su joj se mailom javili u travnju. "Da, da, nakon što sam ja pitala u travnju su mi se oni javili da je slučaj u obradi i da će im trebati malo više vremena da se to sve skupa obradi", istaknula je.

Prije 13. srpnja ništa nije došlo ni u ured pravobraniteljice, iako se u MUP-u pravdaju da su i njima poslali odgovor na vrijeme, i to faksom. Ali, to nije sve. U policijskom zapisniku stoji da je liječnica hitne pomoći, koja je pozvana nakon što se Jambrešić žalio na bolove, ustanovila da mu nije ništa.

"Njihovo je pitanje samo bilo, jel' imate primjedbu na policijsko postupanje? Rekao sam, naravno da, da, jer su mi nanijeli tjelesnu ozljedu. No, prije nego što su me otpustili, zvao sam, tražio, inzistirao da mi zovu hitnu pomoć jer ne znam što je, boli me ruka, boli noga. Da bi hitna došla, neka doktorica, ima u dokumentaciji onoj, da bi me pregledala i zaključila kako je sve u redu", tvrdi Stevan Jambrešić.

"Gledajući kvalifikaciju ozljeda, radi se o teškim tjelesnim ozljedama, nevjerojatno je da one nisu mogle biti vidljive, već prepoznate u policijskoj postaji, s obzirom na to da su nastale netom prije njegova dovođenja, nažalost tu nekog logičnog objašnjenja ne vidimo", kaže zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Darijo Jurišić.

Nacionalna netrpeljivost

Tek kad je policija vratila Jambrešića kući, susjedi su ponovno pozvali hitnu pomoć. Na kraju su mu u KBC-u Sestre milosrdnice otkrili prijelom noge i iščašenje ruke, zbog čega je zadržan pet dana.

Jambrešić smatra da je svemu kumovala nacionalna netrpeljivost. Prvo su mislili da je Rom, a zatim i Srbin, jer mu pod mjestom rođenja piše Srijemska Mitrovica. Osim što su bili bahati i rugali se s njim, poštom su mu poslali i optužni prijedlog.

Na pitanje za što su ga optužili, odgovara: "A kao da sam se krivo predstavljao, i da sam ih ja htio, ono napad na službenu osobu, itd. To mi još nije jasno. Kako ja slijep protiv njih dvojice? Kako? Ako stojite ispred mene i šutite, ja ne znam da ste mi ispred. I znači automatski kako sam mogao se opirati protiv njih", pita se Jambrešić.

Iz MUP-a su poručili da će nakon utvrđenih okolnosti optužni prijedlog protiv Stevana Jambrešića biti odbačen, bit će pokrenut disciplinski postupak protiv policijskih djelatnika te je o rezultatima kriminalističke istrage obaviješteno i Državno odvjetništvo, saborski Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine, te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. U uredu pravobraniteljice kažu da Stevan Jambrešić zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda ima pravo podnijeti odštetni zahtjev.