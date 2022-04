Baka iz Zadra, 2017. optužena je za emocionalno zlostavljanje djece jer je unucima govorila protiv njihovog oca, njegove obitelji, škole, a sada je nepravomoćno osuđena na uvjetnu kaznu zatvora od 11 mjesec Sutkinja Visokog kaznenog suda Lana Peto Kujundžić za RTL ističe da je emocionalno zlostavljanje puno je češće nego fizičko i ovakve uvjetne kazne za članove obitelji nisu izolirani slučajevi.

'Roditelji su najčešći počinitelji'

"Mi samo prijetimo, mi ga ne stavljamo doista u zatvor i ja mislim da je to dovoljna kazna koja će nekoj odrasloj osobi dati do znanja da se ne smije tako ponašati. Imali smo slučajeva i baka i djedova, nastavnika, učitelja, roditelja - roditelji su nažalost najčešći počinitelji i to je emocionalno zlostavljanje koje nama dolazi na sud puno češće nego fizička", kazala je Peto Kujundžić.

'Djecu to jako boli'

U Hrvatskoj je prepoznato tek 30 posto nasilja, a zašto je vrijeđanje roditelja zlostavljanje , osobito kada dolazi od drugog člana obitelji, objasnio je dječji psiholog Krešimir Prijatelj. "Kada bilo tko iz obitelji govori negativno o djetetovim roditeljima, vrijeđa i govori da nisu sposobni, da ne znaju skrbiti o njima - to sve dijete boli. Ona to znaju jako lijepo reći i opisati drugim odraslim osobama u svojoj okolini, odgajateljicama, učiteljicama i onda one dalje postupaju s tom informacijom

Odrasli moraju biti odgovorni, jer njihove riječi, kao i njihovo ponašanje imaju utjecaj na psihofizički razvoj djeteta, ističe i sutkinja. "Ako djetetu kažemo da mu ne valja otac ili mu ne valja majka i počinjemo ga uspoređivati s takvim roditeljem onda u njemu stvaramo određenu sliku da ono samo sebe neće poštovati, neće imati povjerenja u sebe, neće biti dovoljno sposobno", zaključuje Peto Kujundžić.