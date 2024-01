Policijska uprava istarska objavila je kako je u nedjelju ujutro došlo do požara na vratima crkve u Puli.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL Foto: Luka Batelic/PIXSELL

"Policija je jutros oko 7.40h zaprimila dojavu o požaru vrata na crkvi u Jeretovoj ulici. U požaru su nagorjela vrata, a unutrašnjost crkve se zadimila. Policijski službenici će tijekom dana obaviti očevid kako bi se utvrdio uzrok požara", stoji u objavi policije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Batelic/PIXSELL Foto: Luka Batelic/PIXSELL

"Ne mogu vjerovati da bi netko učinio tako što. Ispred velikih drvenih vrata na glavnom ulazu u crkvu stavili su dvije zapaljene daske. Požar je brzo zahvatio i vrata", ispričao je jedan od svjedoka za 24sata te dodao kako su imali misu to jutro i da su se pomolili za one koji su to učinili.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Foto: Luka Batelic/PIXSELL Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa