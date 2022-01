Matej Periš, 27-godišnji Splićanin, nestao je u noći između 30. i 31. prosinca u Beogradu, a njegov nestanak potresao je javnost u regiji. Svaki trag ovom Splićaninu izgubio se u beogradskom klubu Gotik, gdje je sjedio s prijateljima i uputio se na toalet, a od tada ga više nitko nije vidio. O cijelom je slučaju zapravo malo toga poznato.

Jučer se povodom nestanka mladog Splićanina oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, a rijeku Savu intenzivno pretražuje riječna policija, piše Blic. "Pripadnici MUP intenzivno tragaju za M.P. (27) čiji je nestanak 31. prosinca 2021. u 18 sati prijavio njegov prijatelj. Policijski službenici od trenutka prijave o nestanku u skladu sa zakonom poduzimaju sve mjere i radnje u cilju pronalaska nestalog mladića", navodi se u priopćenju policije.

Mladićev otac stigao u Beograd

Kasno sinoć u potragu je krenula i Mreža za opasnost Srbije koja je baterijskim lampama pretraživala područje Ušća. Zbog nestanka sina, mladićev otac Nenad Periš stigao je u Beograd kako bi srpskoj policiji pomogao u potrazi. Stigao je u nedjelju u poslijepodnevnim satima, vidno potresen te se našao s društvom koje je bilo u lokalu s Matejom. Građane Srbije je zamolio da jave ako imaju bilo kakvu informaciju. U Beogradu će, kazao je Nenad, ostati koliko god bude potrebno.

"Roditelj uvijek polazi od najgorih pretpostavki i to je ono što me proganja već tri dana i tri noći. Matej je sportaš, ima djevojku u Splitu... Ništa mi ne ukazuje da se to trebalo dogoditi. Dobio sam ne znam ni sam koliko poruka podrške koji su mi nudili smještaj, i iz svijeta vaterpola i sporta uopće, i još od niza ljudi koji su se ponudili da mi pomognu. Zamolio bih i da bar anonimno jave ako nešto znaju o mom sinu", kazao je sinoć Nenad Periš, koji odbacuje mogućnost da mu se sin utopio.

"Matej je trenirao vaterpolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja", kazao je Periš. On se sa svojim sinom posljednji put čuo 30. prosinca u poslijepodnevnim satima.

'Kćeri su mi rekle: Tata, nađi ga''

Kako je i ranije istaknuo, Nenad je kazao da ovo nije prvi put da je njegov sin bio u Beogradu te da nije imao ni prijatelje ni poznanike u srpskoj prijestolnici. Pored Mateja, Nenad ima i dvije kćeri koje su, prema svjedočenju oca za Blic potresene cijelim slučajem. Kazao je da se njegove kćeri jako ponose Matejom i gledaju ga kao oca. "Rekle su mi: 'Tata, idi, nađi ga'".

"Plan je čekati i moliti Boga, ostat ću kako bih pomogao istražnim organima koliko god to mogu", poručio je Nenad, dodajući da nikome ne bi poželio da se ikada nađe u ovakvoj situaciji. Tijekom današnjeg dana otići će u MUP kako bih se informirao o najnovijim detaljima potrage.

Prema trenutno dostupnim informacijama, policija pretražuje rijeku Savu s dva broda, a neslužbeno se sumnja da je Matej po izlasku iz "Gotika" pao preko ograde. Također, neslužbeno se doznalo i da su ga snimile kamere lijevo od Gotika, kod pristaništa za brodove, a desno od Gotika se nalazi brodić koji organizira riječne ture, odnosno obilazak grada. Zbog toga se svi uzdaju u nadzorne kamere, koje su ga, neslužbeno, snimile kako izlazi iz kluba te se spušta prema jednom od splavova. No, snimka je izrazito loša zbog magle koja je bila te noći. Osim toga, nagađa se da je Matej viđen idućeg dana kako zove taksi u centru grada.

Jakna mu je ostala u lokalu Gotik, tako da je Matej na sebi imao samo crnu majicu, hlače i crne tenisice sa bijelim đonom.