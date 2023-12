Zbog vrijeđanja državljanina Južne Koreje na zagrebačkoj Sigečici 54-godišnjak iz Zagreba nepravomoćno je proglašen krivim zbog kršenja Zakona o suzbijanju diskriminacije. Općinski prekršajni sud u Zagrebu izrekao mu je novčanu kaznu od 1.350 eura, odnosno 10.171 kunu, piše N1.

Incident se dogodio 26. lipnja kada je 54-godišnjak na ulici povikao prema državljaninu Južne Koreje: "Fu*k you, Kinez, fuk you Azijatu, j… ti mater". Nakon prijave je uhićen, a sada je i nepravomoćno proglašen krivim. Nasilni Zagrepčanin od početka je negirao krivnju uvjeravajući sud kako nije vikao na prolaznika. No, kako proizlazi iz nepravomoćne presude, sud je povjerovao Južnokorejcu koji je opisao sve što se tog dana događalo. Nasilnici su ga presreli dok je išao u frizerski salon.

"Gledao sam u mobitel kada sam čuo dvojicu muškaraca kako me vrijeđaju. Zatim sam ih pogledao nakon čega mi je jedan od njih rekao: "Fuk you China" i "J…. ti mater". Još je povikao: "Fuk you Azijatu". Obojica su me vrijeđala, a jedan me i fizički napao te je zbog toga kazneno prijavljen. Zamolio sam svog kolegu da nazove policiju", rekao je Južnokorejac pa dodao:

"U napadu sam dobio udarac pivskom bocom i šakom u glavu, a zadali su mi i nekoliko udaraca nogama. I danas se zbog toga osjećam vrlo neugodno. Strah me kao osobu iz Azije u Zagrebu jer se bojim da će me netko napasti. Vrlo teško noću zaspim. Bojim se hodati ulicom. Ponekad mi ponestaje daha i teško odrađujem dnevne zadatke."

