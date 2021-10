Policijski službenici Policijske uprave ličko-senjske su na autocesti A-1 kod Jadove zaustavili teretni automobil požeške registracijske oznake kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin

Kontrolom kartice vozača u vremenu od 13. rujna do 11. listopada 2021. godine utvrđeno mu je ukupno 22 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (skraćenje dnevnog odmora, skraćenje tjednog odmora, prekoračenje vremena neprekidne vožnje, prekoračenje dnevnog vremena vožnje, prekoračenje noćnog vremena vožnje, prekoračenje tjednog vremena vožnje).

Također su 22 prekršaja utvrđena i pravnoj osobi sa sjedištem u Požegi, te 22 prekršaja odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

Propisane kazne za vozača su od 12 600 do 29 400 kuna, za odgovornu osobu od 21.000 do 42.000 kuna, a za pravnu osobu od 56.000 do 119.000 kuna. Vozaču će biti dostavljene obavijesti o počinjenom prekršaju, dok će protiv pravne i odgovorne osobe biti podneseni optužni prijedlozi nadležnom sudu.