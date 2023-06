Mladi vozač, 23-godišnji Jan Ehrlich, osumnjičen da je na parkiralištu trgovačkog centra Supernova u Buzinu u petak kasno navečer izgubio kontrolu nad mercedesom i udario u drugi automobil i pješake na tzv. car meetu, ide u istražni zatvor na 30 dana zbog mogućnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Tako je odlučila sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, temeljem videosnimki, ali i iskaza dosad ispitanih svjedoka, izvijestio je u nedjelju HRT.

U obrazloženju stoji da je osumnjičeni već dva puta prekršajno kažnjavan zbog prekoračenja brzine, odnosno zbog prebrze vožnje za što je platio kazne, no to ga je sada koštalo da sutkinja odluči da će u idućih 30 dana ipak provesti iza rešetaka.

"Što se tiče postojanja posebnog uvjeta odnosno opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, dežurna sutkinja istrage smatra da postoji realna i konkretno predvidiva opasnost na ponavljanje kaznenog djela cijeneći, prije svega, okolnost da je osumnjičenik već u dva navrata prekršajno osuđivan zbog prekršaja iz članka 53 stavka 4 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to upravo zbog prekoračenja brzine", izjavila je glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kallay Blažeković.

Tereti ga se za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu s nanošenjem teških tjelesnih ozljeda. Jurnjava među velikim brojem ljudi s bijesnim automobilom od 500 konjskih snaga rezultirala je s više ozlijeđenih osoba od kojih je četvoro u bolnici - dvije su osobe s teškim tjelesnim ozljedama i jedna s iznimno teškim tjelesnim ozljedama i još uvijek se bori za život.

Za takvo kazneno djelo propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina. Osumnjičenik se ni danas, kao ni ranije jutros, nije aktivno branio, šutio je, a obranu je iznosio njegov odvjetnik koji je rekao da je on previše potresen da bi to učinio, no, za sve se ispričao i rekao da mu je žao što se to dogodilo.