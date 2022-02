Na području u nadležnosti Policijske uprave primorsko-goranske prošlog vikenda je policija provela pojačan nadzor u prometu i pri tome evidentirala ukupno 241 prometni prekršaj.

Od navedenog broja, 67 prekršaja se odnosi na prekoračenja brzine, 19 prekršaja na nekorištenje sigurnosnog pojasa, 18 je prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, kao i isti broj prekršaja upravljanja tehnički neispravnim ili neregistriranim vozilom, a osam je prekršaja nepropisnog korištenja mobitela u vožnji. Osim spomenutih, zabilježeno je i pet prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava, zatim dva prekršaja upravljanja vozilom u vrijeme važeće zabrane te 104 ostalih prometnih prekršaja, javlja PU primorsko-goranaska.

Vozio brzinom od 151 km/h

Najveća brzina od 151 km/hevidentirana je u petak, 4. veljače u 13.49 sati na AC 7 kod čvora Sv. Kuzam. Posada policijskog presretača zaustavila je 66-godišnjeg hrvatskog državljanina koji se navedenom brzinom kretao osobnim vozilom marke Peugeot, riječkih registracijskih oznaka, od Križišća prema Rijeci, na mjestu gdje je ograničenje brzine određeno na 100 km/h. U skladu s važećim propisima vozač je novčano sankcioniran zbog počinjenog prekršaja.

53-godišnjak napuhao 2,14 promila

Što se tiče zatečenih vozača pod utjecajem alkohola, od 65 alkotestiranih vozača najveća koncentracija od 2,14 g/kg evidentirana je 53-godišnjem hrvatskom državljaninu u Rijeci. Njega je prometna policija zaustavila u subotu, 5. veljače, oko 23.45 sati, u središtu Rijeke u Wenzelovoj ulici gdje je pod utjecajem alkohola upravljao osobnim vozilom marke Seat, riječkih registracijskih oznaka.

Policijski službenici su ga odmah izdvojili iz prometa te je ,sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, protiv njega podnijet optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu. Zbog počinjenog prekršaja predložena mu je novčana kazna od 20.000 kuna i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom „A“ kategorije u trajanju od tri mjeseca.



Ostale evidentirane koncentracije alkohola su u rasponu od 0,51 do 1,0 g/kg evidentirane kod šest vozača, pet je vozača evidentirano s 1,01 do 1,50 g/kg , isto kao i u kategoriji s 1,51 i više, dok su dva vozača evidentirani u kategoriji do 0, 50 g/kg (mladi i profesionalni vozači). Između zaustavljenih vozača je i jedna vozač koji je odbio testiranje na droge.



Inače, tijekom vikenda uz navedene prekršaje u prometu su evidentirane i 24 prometne nesreće, od kojih su četiri s ozlijeđenim osobama. U tim nesrećama je jedna osoba teško, a tri su lakše ozlijeđene. Pozivamo i ovim putem vozače na oprez i dosljedno poštivanje prometnih propisa kako bi se spriječile mogućnosti izazivanja nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama.